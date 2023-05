Lecce Cocktail Week, in arrivo la prima edizione: come funziona e quando/La classifica dei drink più amati

Arriva la Lecce Cocktail Week, la settimana in cui il talento e la creatività dei migliori bartender si fondono con i migliori spirits brand del mondo per creare esperienze di gusto uniche ed emozionanti. Un evento imperdibile per gli amanti dei cocktail e della cultura salentina, dove ogni sorso sarà un viaggio alla scoperta delle nostre tradizioni e dei nostri sapori. La Lecce Cocktail Week si tiene dal 15 al 21 maggio 2023.

Tutti i dettagli dell'evento e la classifica dei cocktail più bevuti nelle nostre slide.