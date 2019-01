Lecce, la singolare tenuta del supporter in curva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LECCE - Singolare tenuta per un supporter del Lecce al via del mare dove si è disputato l'incontro dei giallorossi contro il Benevento, finito 1 a 1. Nonostante il freddo di gennaio uno dei tifosi non ha esitato a denudarsi tra gli spalti della curva, restando solo in slip, berretto e occhiali da sole ma "armato" di fumogeni. L'immagine ha già fatto il giro del web tra l'ammirazione per il coraggio di spogliarsi in pieno inverno e l'ironia sullo spettacolo offerto ai presenti.