Lecce, terminali del 118 in tilt. «Attiva solo la linea telefonica»: allertato il prefetto

Terminali della sala operativa del 118 in tilt oggi pomeriggio a Lecce per un improvviso guasto alla rete informatica. Computer e tablet sono fuori uso e al personale non resta che gestire le chiamate al pronto soccorso e il successivo smistamento via telefono, con i comprensibili disagi e ritardi anche all'utenza. Oltre ai pc nella sede operativa, infatti, i dati del paziente vengono immediatamente immessi nella rete del 118 che individua la soluzione più veloce.

Il disservizio è stato immediatamento segnalato alla prefettura di Lecce perché si adoperi per sollecitare il ripristino urgente del servizio, affidato a un'azienda del Barese.