Ci sono 180 posti auto a pagamento, ma in pochi sanno dove si trovano. Eppure sono proprio lì a 500 metri dalla stazione di Lecce, che da qualche settimana è rimasta orfana di un’area di parcheggio di interscambio a causa dei lavori di rifacimento del piazzale antistante l’ingresso della stazione ferroviaria.

I posti ci sono

I posti ci sono. E lo ha perfettamente documentato in un video, pubblicato sulla propria pagina Facebook l’assessore Marco De Matteis, che dimostra a tutti quanto sia comodo e funzionale il Metropark, la struttura privata che sorge proprio a ridosso dei binari. Peccato che per questo parcheggio non ci sia alcun tipo di indicazione nei pressi della stazione. Qualche turista ammette di averlo travato cercando in rete e sulle mappe on line disponibili su tutti i dispositivi, ma di insegne nemmeno l’ombra. «Sono qui da qualche giorno, se non avessi un in tasca un telefono con il GPS orientarmi dentro Lecce sarebbe impossibile -racconta Mario Colombo di Milano-. Lo apprendo in questo momento che quello è un parcheggio a disposizione di chi è qui in attesa di prendere un parete in arrivo con il treno. Forse servirebbero maggiori informazioni».

La nuova viabilità non aiuta: per raggiungere il Metropark, in queste settimane, non bisogna arrivare davanti alla stazione, altrimenti il rischio è quello di fare un giro nel traffico cittadino, passando anche dal famoso incrocio del bar Rosso e Nero, ma è necessario imboccare via D’Ussano e poi svoltare a sinistra per raggiungere l’ingresso del parcheggio. Peccato che né per chi arriva dalla provincia né per chi arriva dalla città sia disponibile una minima indicazione. Eppure di cartelli ce ne sono, tra cui anche quello del museo ferroviario. Ma non è presente quello che conduce al parcheggio, dove per dieci minuti si può sostare all’interno senza nemmeno pagare. Un servizio comodo, ma poco pubblicizzato.

In molti non lo sanno

C’è però chi lo ha scoperto, ma nel modo più antico del mondo: chiedendo informazioni a chi lavora all’interno della stazione ferroviaria: «Non ero a conoscenza di questa soluzione per parcheggiare l’auto, me lo ha detto un impiegato della stazione -spiega Stefano Manno, di Monteroni- È la prima volta che lo uso e devo dire che si tratta di un servizio estremamente comodo, forse dovrebbe essere maggiormente pubblicizzato».

C’è da precisare che Metropark è una struttura privatache offre un servizio fondamentale per l’utilizzo della stazione ferroviaria, in particolare in questo momento in cui il piazzale principale è interessato da dei lavori che hanno cambiato radicalmente la viabilità nei pressi del principale snodo ferroviario del territorio salentino. Un parcheggio però che è anche privo di ulteriori servizi come sottolineato da chi lo utilizza: «Sarebbe comodo se si installasse uno schermo su cui vengono riprodotti gli orari dei treni già all’interno del parcheggio, per scoprire su quale binario andare bisogna necessariamente andare o sul binario numero uno oppure entrare all’interno della stazione - spiega Mirella Pascali -, sarebbe comodo, sopratutto quando si è di fretta e magari si può evitare di fare qualche metro in più per raggiungere il binario giusto».

Il parcheggio c’è e in pochi lo conoscono, ma c’è un altro problema che riguarda l’area attorno all’ingresso al parcheggio che risulta intasata da chi, oramai rimasto orfano del piazzale oggetto dei lavori da parte degli operai, si ferma in letteralmente in mezzo alla strada o peggio ancora utilizza i parcheggi dei disabili per attendere il proprio caro da recuperare in stazione. Un servizio e un biglietto da visita che deve essere migliorato per una città turistica come quella di Lecce.