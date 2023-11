Stazione, accesso tra code e disagi: la denuncia di Ippoliti

Lavori e disagi: capita a Lecce, in stazione dove da tempo si lavora per la riqualificazione del piazzale antistante la stazione centrale del capoluogo salentino. La denuncia arriva da Gianni Ippoliti, leccese d'azione.

La zona interessata dai lavori è stata delimitata infatti con delle recinzioni di rete sostenute da blocchi di cemento che corrono lungo tutto il marciapiede su cui si affaccia il palazzo della stazione a cui si può accedere solo un piccolo varco, sia in entrata che in uscita: «Meno di un metro, 90 centimetri di larghezza, per accedere al marciapiede per poi entrare in stazione», spiega Ippoliti in un video. Lo stesso accesso viene utilizzato per raggiungere la sede delle Poste.

Il piccolo varco crea non pochi disagi e perfino code per chi, bagagli alla mano, deve transitare da un'unica via di accesso: eppure una soluzione - dice Ippoliti - ci sarebbe pure. «Basterebbe eliminare uno degli archetti parapedonali» che si trovano sul lato destro del marciapiede d'ingresso per limitare i disagi all'utenza.