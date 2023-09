Il Via del Mare è pronto a rifarsi il look per i Giochi del Mediterraneo in programma a Taranto nel 2026. Come noto, l’impianto della città di Lecce ospiterà alcune sfide del torneo di calcio della competizione continentale. Dopo mesi di discussioni si è finalmente giunti ad una conclusione: 11,3 milioni di euro sono stati destinati ai lavori di ristrutturazione dello stadio Via del Mare; 2,7 invece sono i fondi stanziati per il progetto che interesserà il Pala Ventura di Piazza Palio.

L'annuncio del sindaco Salvemini

«Nell’incontro con la struttura commissariale al quale abbiamo partecipato con l’assessore Foresio su invito del commissario Massimo Ferrarese ci è stato confermato il finanziamento di 14 milioni per la città di Lecce, da destinare all’ammodernamento degli impianti sportivi cittadini, dei quali 11.3 milioni per lo stadio e 2.7 milioni per il palazzetto dello sport di piazza Palio, per il quale abbiamo già approvato la progettazione redatta dal settore Lavori Pubblici che è stata molto apprezzata - spiega il Sindaco Carlo Salvemini -. Al tavolo ho trovato un clima sereno e collaborativo. All’uscita dall’incontro ho immediatamente aggiornato il presidente Sticchi Damiani anticipandogli la notizia».

Il sindaco ha poi aggiunto: «Questa disponibilità di risorse è un’opportunità per l’ammodernamento e la riqualificazione del Via del Mare. Nei prossimi giorni convocheremo il tavolo tecnico per definire i passaggi legati alla progettazione definitiva che si rende necessario acquisire nei tempi previsti dal crono programma entro dicembre 2023. Se dovessero rendersi disponibili ulteriori integrazioni al finanziamento per i Giochi, oggi quantificato in 150 milioni di euro complessivi, Lecce è pronta a candidare altre progettazioni, sempre nell’area dello Stadio e sul Campo Montefusco».

I lavori già eseguiti

Sino a questo momento i lavori più importanti sono eseguiti nel corso dell’estate 2019, quando il Lecce si è riaffacciato in Serie A, per permettere al pubblico salentino di godere dello spettacolo della massima categoria, il club di via Colonnello Costadura era intervenuto con risorse proprio per 4 milioni di euro per ristrutturare la Tribuna Est, installare le nuove sedute e realizzare un impianto di illuminazione a norma secondo quelle che sono le norme previste dalla Lega Serie A.

Nel corso delle ultime stagioni però le opere di ammodernamento della struttura non si sono interrotte, con la realizzazione degli Sky Box, che hanno sostituito l’obsoleta tribuna stampa coperta e degli ambienti interni, come spogliatoi, uffici, sala stampa e non ultima palestra. L’estate 2023 è stata quella però dell’ultimo tassello, con la messa in sicurezza delle ultime due porzioni del Crescent, un intervento da circa di un milione di euro, che ha permesso alla società di far tornare a superare, dopo oltre 10 anni, la capienza del Via del Mare a più 30.000 posti a sedere.

Ottenuti i finanziamenti, ora parte una corsa contro il tempo per realizzare un progetto che permetterà allo stadio del Lecce, di essere sempre di più una struttura in linea con quelle che sono le ambizioni e i progetti di una società che nei prossimi tre anni vuole crescere sotto tutti i punti di vista. Un upgrade che arriverà entro il marzo del 2026, data entro la quale dovranno concludersi i cantieri per permettere così il regolare svolgimento dei Giochi del Mediterraneo e permettere così ai tifosi giallorossi di avere uno stadio ammodernato a partire dalla stagione 2026/27, con la speranza che il Lecce possa trovarsi ancora dove si trova oggi, in Serie A.