Lecce, sirene, mitra e manganellate allo Stadio ma è solo una esercitazione

Momenti di panico questa mattina fuori dallo Stadio via Del Mare a Lecce invaso dalle auto della polizia. Sirene spiegate, poliziotti con i mitra hanno fatto preoccupare la città.

In pochissimo tempo foto e video delle forze dell'ordine fuori dal Via del Mare hanno fatto il giro del web che nel frattempo si interrogava su cosa stesse accadendo. Gli uomini del reparto antisommossa della Questura insieme a Volanti e Squadra mobile hanno effettuato una esercitazione fuori e dentro lo stadio nella zona della Tribuna Centrale e Curva Nord.

Una esercitazione che ha fatto il giro del web, in tanti hanno ripreso le forze dell'ordine che simunalvano un intervento allo stadio durante l'addestramento che per un momento ha fatto temere ead automobilisti e residenti che stesse accadendo il peggio in città.

Una esercitazione con tanto di invasione di campo, manganellate e sofndamento dei cordino di sicurezza in vista dell'avvio del nuovo campionato di serie A. Un addestramento richiesto dal Questore per testare i protocolli di sicurezza.