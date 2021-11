Immobile occupato abusivamente: blitz delle forze dell'ordine all'alba. Sgomberata la casa

E' stato messo in sicurezza l'immobile di via San Pietro in Lama, nei pressi del comando provinciale dei vigili del fuoco di Lecce liberato questa mattina. Alle prime luci dell'alba infatti, polizia, carabinieri, polizia locale e guardia di finanza hanno effettuato lo sgombero in un immobile privato che, abbandonato da anni, era stato occupato da senza fissa dimora, trasformandolo in rifugio.

Il tavolo tecnico in prefettura e poi lo sgombero

Un'operazione interforze quella di stamattina in via San pietro in Lama a Lecce dove polizia, carabinieri, polizia locale e guardia di finanza sono intervenuti per sgomberare un immobile privato in cui avevano trovato rifugio da tempo, cinque senzatetto: quattro uomini e una donna.

Gli homeless vivevano in situazioni precarie e di scarsa igiene. Le forze dell'ordine all'interno hanno ritrovato indumenti, cartoni utilizzati come letto, coperte e un mucchio di spazzatura.

Lo sgombero arriva dopo alcuni sopralluoghi effettuati dagli agenti della polizia locale dopo un tavolo tecnico che si è tenuto in Prefettura dopo la denuncia da parte dell'impresa proprietaria dell'immobile per occupazione arbitraria nei confronti di ignoti. Da qui l'ordinanza da parte del sindaco Carlo Salvemini di mettere in sicurezza l'immobile e il sopralluogo di questa mattina.

I servizi sociali del Comune di Lecce hanno offerto ai senzatetto la possibilità di usufruire delle strutture e dei servizi dell'amministrazione comunale, prima fra tutte Masseria Ghermi che riesce ad ospitare 25 senza fissa dimora dando loro un letto e servizi igienici con doccia.

Nel frattempo una ditta incaricata sta provvedendo a murare gli accessi dell'immobile affinché non vengano nuovamente occupati abusivamente.