Lecce, sfila l’alta moda: premio a Capasa. A San Francesco della Scarpa la kermesse “Animus”, iniziativa nata per rendere omaggio alle donne

Dopo il grande successo dello scorso anno, è tornata a Lecce, alle 18, nella splendida cornice della Chiesa di San Francesco della Scarpa, la seconda edizione della sfilata di moda Animus, con lo stilista Pietro Paradiso, Michela Anastasia creatrice del brand Michy_hm_ accessories e Patrizia e Antonella Cardone, titolari del brand La habitual, che hanno potuto mettere in mostra le loro creazioni.

Omaggio alle donne



Animus è nato per rendere omaggio alle donne, che vivono la propria vita sempre a testa alta, combattive, che sanno sempre rialzarsi e rimettersi in gioco. È stato istituito un premio che prende il nome dall’evento e che è stato assegnato ad una donna che rispecchia appieno la tipologia di donna che Animus vuole omaggiare: Maria Luisa Capasa, la donna che portò la moda a Lecce, con il suo storico ed esclusivo negozio Smart, e che ha dato un contributo importante anche alla moda di tutto il mondo, essendo la madre dello stilista Ennio Capasa, del manager e presidente della Camera nazionale della Moda, Carlo Capasa e di Rita Capasa giornalista e regista che si occupa di fashion per un importante gruppo americano.



La kermesse ha avuto il patrocinio della provincia di Lecce ed è stata curata e diretta da Daria Vernaleone.

Sponsor della serata Banca Popolare Pugliese, Fatano 1880 e Divella. Sponsor tecnici Antonella Vadruccio makup style e Massimo Fedele hair stylist della serata. I protagonisti: Pietro Paradiso, fashion designer, pugliese d’origine e cittadino del mondo, vanta giovanissimo collaborazioni con Valentino Garavani, Carlo Pignatelli e Patrizia Brenner in Italia. Lavorerà a Parigi per Ted lapisud e a New York per lo stilista greco Demetrios Apostolopulos. Dal 2014 vende le sue collezioni demi-couture nel distretto cinese di Pechino e Shanghai attraverso il gruppo del lusso Ximan Color. Michela Anastasia creatrice del brand “Michy handmade”. Accessori moda e bijoux, frutto della linea guida Ricicla, Riutilizza e Reinventa. Il brand La habitual, nasce nel 2017, dall’idea di Patrizia e Antonella Cardone, di creare bijoux semipreziosi, utilizzando materiali come argento ottone e pietre dure naturali. Simbolo del brand è la stella marina, presente anche come ciondoli nelle collezioni.

