Lecce, la sfida dell'“ecologia integrale” affrontata dai giuristi cattolici: a Ecotekne l'incontro con Nocilla

“La sfida dell’ecologia integrale. Ambiente e diritti fondamentali, riforme economico sociali e transizione ecologica” è il titolo del volume curato da Maurizia Pierri e Maria Luisa Tacelli, rispettivamente docente di Diritto costituzionale e docente di Diritto ecclesiastico a Unisalento. Il volume racchiude gli atti del ciclo di seminari svolti in ottobre fra Lecce, Oria e Castellaneta proprio su questo tema. E sarà presentato oggi nell’aula R21 della palazzina R1 al Campus universitario Ecotekne da Damiano Nocilla, presidente nazionale dell’Unione Giuristi Cattolici Italiani.

Il programma

Interverranno Luigi Melica, direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche; Stefano Polidori, presidente del Corso di Laurea in Giurisprudenza; Antonio De Mauro, presidente dell'Ordine degli Avvocati di Lecce; Vincenzo Tondi della Mura, direttore della Scuola di specializzazione per le professioni legali; Francesca Lamberti, coordinatrice del dottorato in Diritto dei beni privati, pubblici e comuni; Luigi Nuzzo, coordinatore del dottorato in Diritti e sostenibilità; Eliana Augusti, responsabile della Scuola civica. Introdurrà i lavori Enrico Cuccodoro, docente di Diritto pubblico generale. Modererà Elio Perrone, presidente della sezione locale dell'Unione Giuristi Cattolici Italiani.