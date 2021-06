Patto fra clan della Scu: quasi 5 secoli di carcere per 46 imputati

Quasi mezzo secolo di carcere è stato inferto a 46 dei 54 imputati del processo nato dall'operazione Final Blow (l'ultimo colpo) della Procura antimafia di Lecce e della Squadra mobile di febbraio dell'anno scorso, sul patto trasversale fra clan mafiosi, i tentativi di infiltrazione nell'economia sana, le minacce con attentati a bar ed attività commerciali nonché i fiumi di cocaina e di denaro per spacciatori e trafficanti. Otto le assoluzioni.

Le condanne

Queste le condanne che hanno tenuto conto della riduzione di un terzo del rito abbreviato: 4 anni Cristian Pepe, 47 anni, di Lecce, ergastolano, con due condanne alle spalle per mafia, rideterminando la pena finale a 24 anni di reclusione; 4 anni Pasquale Briganti, 53 anni, di Lecce, conosciuto come Maurizio, rideterminando la pena finale di 24 anni; Daniele Balloi, 39 anni, di Melendugno: 1 anno e 6 mesi; Marco Balloi, 32 anni, di Surbo: 4 anni e 4 mesi; Debora Buscicchio, 31 anni, di Lecce: 7 anni; Luigi Buscicchio, 64 anni, di Lecce: 20 anni; Riccardo Buscicchio, 50 anni, di Lecce: 4 anni ed 8 mesi; Andrea Cafiero, 30 anni, di Lecce: 18 anni; Cristian Calosso, 35 anni, di Lecce: 10 anni; Stefano Castrignanò, 34 anni, di Lecce: 5 anni e 4 mesi; Cengs De Paola, 46 anni, di Acquarica Del Capo: 6 anni e 6 mesi; Santo Gagliardi, 56 anni, di Lecce: 14 anni e 4 mesi; Stefano Garrisi, 33 anni, di Caprarica: 8 anni e 6 mesi; Antonio Giannone, 47 anni, di Vernole: 4 anni; Manuel Gigante, 40 anni, di Lecce: 18 anni e 8 mesi; Leandro Greco, 42 anni, di Lecce: 8 anni; Maurizio Greco, 55 anni, di Lecce: 14 anni; Rita Greco, 79 anni, di Lecce: 6 anni e 8 mesi; Paolo Guadadiello, 44 anni, di Torchiarolo: 14 anni; Luigi Lanzillotto, 41 anni, di Galatone: 2 anni e 8 mesi; Luigi Lazzari, 46 anni, di Lizzanello: 13 anni e 8 mesi; Antonio leo, 34 anni, di Caprarica: anni; Francesco Leo, 36 anni, di Caprarica: 9 anni e 4 mesi; per Gianni Lementini, 39 anni, di Torchiarolo; Antonio Leto, 31 anni, di Caprarica: 15 anni; Michele Lodeseto, 52 anni, di San Cesario: 3 anni; Luca Longo, 47 anni, di Lecce: 4 anni e 6 mesi; Vito Manzari, 62 anni, di Lecce, originario di Bari: 14 anni; 3 anni e 6 mesi per Antimo Marzano, 37 anni, di Galatone; Giuseppe Marzano, 55 anni, di Galatone: 7 anni; Mattia Marzano, 30 anni, di Galatone: 4 anni e 6 mesi; Graziano Mazzarelli, 30 anni, di Lecce: 7 anni; Luciano Mazzei, 33 anni, di Calimera: 7 anni ed 8 mesi; Mario Miccoli, 51 anni, di Lecce: 8 anni; 1Vincenzo Modesto, 31 anni, di Squinzano: 3 anni; Daniele Monaco, 35 anni, di Lecce: 3 anni; Stefano Monaco, 31 anni, di Lecce: 16 anni ; Sebastiano Montefusco, 48 anni, di Galatone: 15 anni e 4 mesi; Gianluca Negro, 36 anni, di Surbo: 14 anni; Giambattista Nobile, 36 anni, di Lecce: 8 anni ed 8 mesi; Valentino Nobile, 31 anni, di Surbo: 18 anni ed 8 mesi; Gianluca Palazzo, 46 anni, di Lecce: 10 anni; Francesco Panese, 26 anni, di Lecce: 7 anni ed 8 mesi; Roberto Patera, 43 anni, di Nardò: 4 anni; Marco Penza, 38 anni, di Lecce: 20 anni; Vito Penza, 35 anni, di Lecce: 8 anni ed 8 mesi; Antonio Pepe, 60 anni, di Lecce: 20 anni; Ruggero Perrotta, 46 anni, di Parabiago (in provincia di Milano): 8 anni; Nadia Pispero, 51 anni, di Taurisano: 3 anni; Shkelzen Pronjaj, 36 anni, albanese, residente a Merine di Lizzanello: 10 anni; Gabriele Russo, 29 anni, di Galatone: 7 anni e 8 mesi; Salvatore Stefanizzi, 32 anni, di Casalabate: 4 anni; Guerino Russo, 50 anni, di Galatone: 12 anni;Vincenzo Stippelli, 43 anni, di Squinzano: 10 anni ed 8 mesi; Luigi Vergine, 47 anni, di Squinzano: 8 anni; Susanna Vonghia, 45 anni, di Galatone: 4 anni.

Assolti Franco Frisari Tamborino, 41 anni, di Maglie; Cristian Urso, 46 anni, di Lizzanello; Salvatore Cicoria, 52 anni, di Carovigno; Gianni Lementini, 39 anni, di Torchiarolo; Antimo Marzano, 37 anni, di Galatone; Emanuele Portolano, 22 anni, di Lecce; Marco Ramundo, 32 anni, di Lecce; e Paolo Ramundo, 41 anni, di Leverano.



Difese

Gli imputati sono difesi dagli avvocati Gabriella Mastrolia,Antonio Savoia, Salvatore Rollo, Dario Congedo, Ladislao Massari, Roberto Pascariello, Gabriele Valentini, Donata Perrone, Carmen Castellana, Mario Coppola, Alessandro Stomeo, Marco Caiaffa, Giancarlo Dei Lazzaretti, Laura Minosi, Giuseppe De Luca, Fabio Corvino, Paolo Rizzo, Vincenzo Pennetta, Silvio Verri, Giuseppe Presicce, Ilenia Toma, Antonio Savoia, Andrea Capone, Roberto De Mitri Aymone, Lucia Longo, Paola Scarcia, Maria Ciccarese, Luigi Corvaglia, Nicola Leo, Ivan Feola, Anna Inguscio, Benedetto Scippa, Francesco Calabro, Germana Greco, Silvio Giardiniero, Giovanni Valentini, Francesco Stanca, Francesco Fasano, Carlo Caracuta, Massimo Muci, Paolo Cantelmo, Carlo Sariconi, Giuseppe De Luca, Luigi Rella, Raffaele Benfatto, Maria Scardia e Tommaso Donvito.