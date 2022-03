I tesori del Salento: aperture straordinarie nel weekend, tutto il programma

Un weekend con i tesori del Salento: tornano le Giornate di primavera del Fai che aprono al pubblico (di appassionati ed estimatori) beni e monumenti per due giornate speciali. Sabato 26 e domenica 27 - il prossimo fine settimana - l’appuntamento con le visite.

E' stato presentato oggi al teatrino del Convitto Palmieri a Lecce il programma provinciale della delegazione dell’ente: c’erano il capodelegazione Fai Lecce, Adriana Bozzi Colonna, del capogruppo Fai Salento Jonico, Virgilio Provenzano, e della responsabile dell’Abbazia di Santa Maria di Cerrate - Lecce Loretta, Martella.

Tanti gli itinerari e le aperture straordinarie tra Lecce e provincia, in collaborazione con scuole, enti locali e confraternite. Si parte dall’abbazia di Cerrate - bene gestito dal Fai - e si passa agli storici luoghi della coltivazione dei tabacchi, si va dalle suggestioni della Settimana Santa di Gallipoli al tour storico del cimitero monumentale di Lecce. Passando per borghi rurali, musei e siti archeologici.

Il programma



Quello messo a punto è un programma ricco di storia, cultura e tradizioni salentine. L’abbazia di Santa Maria di Cerrate sarà aperta al pubblico dalle 10 alle 18 (nelle due giornate) con ultimo ingresso 30 minuti prima della chiusura. Unica eccezione a Lecce dove gli alunni dell’Istituto “Presta-Columella” racconteranno la storia dell’edificio con particolare attenzione alle diverse colture e lavorazione del tabacco: visite previste in questo caso, venerdì 25, dalle 9 alle 13, dalle 16 alle 17. Una specie di anteprima.

Il magazzino di concentramento Tabacchi sarà visitabile sabato e domenica dalle 9 alle 17; la Fabbrica museo delle Tabacchine a Campi Salentina nelle stesse giornate è accessibile dalle 16 alle 20. Sempre a Lecce si potranno visitare la Chiesa dei Santi Niccolò e Cataldo e il Cimitero Monumentale: dalle 9,30 alle 12,30. Per gli amanti dei paesaggi e della cultura rurali, visita al Villaggio Cardigliano di Specchia dalle 9 alle 13 e 30 di sabato e domenica; e dell’insediamento rupestre di Macurano ad Alessano dalle 15 alle 18 di sabato e dalle 9 e 30 alle 13 di domenica; apertura straordinaria anche della Chiesa di Santa Barbara a Montesardo: sabato dalle 15 alle 18 e domenica dalle 9 e 30 alle 13, a disposizione dei visitatori ci sarà una navetta tra la Chiesa di Santa Barbara e il Villaggio rupestre di Macurano e viceversa.

Le aperture a Gallipoli

Gallipoli invece, a cura del Gruppo Salento Jonico, svela i segreti dei misteri e della devozione della settimana Santa e apre al pubblico le quattro chiese che ospitano le confraternite che organizzano le processioni pasquali. Nelle stesse giornate di sabato 26 e domenica 27, i visitatori potranno effettuare un percorso, guidato dagli studenti delle scuole cittadine, a partire dall’oratorio confraternale della chiesa di Santa Maria del monte Carmelo e della misericordia, proseguendo per la chiesa di santa Maria degli Angeli, la Chiesa del Santissimo Crocifisso e chiesa di Santa Maria della Purità; per tutte visite guidate dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.