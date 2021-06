Lecce, ruba un'auto ma resta bloccato nel traffico del centro: preso ladro “sfortunato”

Ha rubato un'auto, ma è rimasto bloccato nel traffico ed è stato arrestato. E' accaduto ieri a Lecce: Augusto Capoccia, 55 anni, ha notato una Citroen Berlingo parcheggiata in via Leuca con le chiavi inserite nel cruscotto. Lui era in bici e approfittando della circostanza, l'ha abbandonata sul marciapiede e ha rubato la vettura.

La distrazione e il furto

Il fatto è avvenuto proprio sotto gli occhi del proprietario dell'auto, che si trovava a poca distanza e si è subito lanciato all'inseguimento del mezzo, come poteva e chiamando nel frattempo il 113. Sul posto, quindi, sono arrivati gli agenti delle Volanti ad aiutare i quali è sopraggiunto un ingorgo. Infatti il ladro è rimasto imbottigliato nel traffico della città ed è stato costretto ad abbandonare la vettura e tornare a prendere la bici.

A quel punto si è trovato faccia a faccia con il proprietario dell'auto rubata, che Capoccia ha tentato di intimidire elencando i suoi precedenti penali. Così facendo, però, la sua fuga ha subito un rallentamento che ha consentito agli agenti di Polizia di raggiungerlo e arrestarlo. E' accusato di tentato furto aggravato e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato ristretto ai domiciliari in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.