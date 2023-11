Dopo una breve sosta riprendono i lavori lungo la tangenziale ovest di Lecce, in prossimità del sottopassò Condò. I lavori che interessano una delle arterie più trafficate della città vedranno gli operai impegnati nei lavori di rifacimento del manto stradale, con buona pace degli automobilisti, in particolare i pendolari, che da oggi fino al 29 novembre prossimo, dovranno sopportare restringimenti di carreggiata e inevitabili rallentamenti che si svilupperanno anche lungo quelle che sono le arterie connesse, come la statale Lecce-Gallipoli e le provinciali che conducono a Campi Salentina, Novoli e San Cesario, che già ogni mattina, da lunedì al venerdì, sono particolarmente interessate dal traffico veicolare: ora con questi lavori il rischio di rallentamenti rischia di conseguenza di divenire una certezza.

Il tratto interessato dai lavori

Il tratto interessato sarà quello compreso tra il km 8,700 e il km 9,100 in direzione sud. Di conseguenza interesserà tutti coloro che dalla parte nord-ovest della provincia dovranno raggiungere o la città di Lecce oppure imboccare le due statali quella per Gallipoli o quella per Maglie. Quindi a partire da oggi in direzione sud dal km 8,700 al km 9,100 sarà attivo un restringimento della carreggiata con chiusura alternata della corsia di marcia o sorpasso, a seconda delle esigenze di cantiere, con deviazione della circolazione lungo la corsia adiacente libera dalle attività.

In direzione sud, al km 8,100, chiusura dello svincolo ospedale Vito Fazzi-San Cesario–Galatina, in entrata e in uscita, con deviazione della circolazione lungo la viabilità alternativa; sempre in direzione sud, nel tratto compreso tra il km 7,900 al km 8,700 sarà attivo lo scambio di carreggiata con circolazione indirizzata sulla carreggiata opposta allestita a doppio senso di marcia.

L'obiettivo è migliorare la sicurezza

I lavori si rendono necessari per migliorare lo standard di sicurezza dell’arteria stradale. Il nuovo asfalto, che avrà tra le sue caratteristiche, una maggiore capacità di drenaggio dell’acqua piovana, garantirà una maggiore sicurezza anche in vista dell’estate 2024, quando, come già avvenuto durante l’ultima stagione estiva, oltre al traffico di tutti giorni, arriverà anche quello turistico che aumenterà il rischio di incidenti su quello che è uno degli snodi principali della viabilità di tutto il Salento, visto che la tangenziale ovest rappresenta il raccordo tra le due statali, Lecce-Maglie e Lecce-Gallipoli, con la statale che conduce a Brindisi e a Taranto.

Da parte di Anas arriva la raccomandazione alla massima prudenza, ricordando che l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre, si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.