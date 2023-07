Cinque autorizzazioni extra per i residenti, più pass per chi possiede garage e posti privati e nuovi orari per il carico e scarico. In arrivo anche i permessi per gli studi professionali. Sono queste alcune delle novità del Regolamento Ztl di Lecce.

A due anni dall’entrata in vigore del testo (maggio 2021), l’amministrazione ha presentato ieri mattina in commissione Traffico la proposta di delibera con le modifiche alle norme per l’accesso e la circolazione dei veicoli nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali della città. Un provvedimento molto atteso – la prima bozza di modifica è datata ottobre 2022 – e pensato per migliorare l’attuale regolamento cercando di venire incontro alle richieste di chi vive e frequenta ogni giorno l’area antica.

La proposta dopo il confronto

«La proposta – ha spiegato l’assessore alla Mobilità Marco De Matteis - è figlia di un confronto e una valutazione che come maggioranza abbiamo tenuto in questi mesi e va a tenere conto di tutte le esigenze. Vogliamo migliorare l’attuale regolamento con delle modifiche che puntano a soddisfare le varie richieste espresse nel tempo da residenti e dai portatori di interesse».

In arrivo permessi extra per residenti. L’amministrazione, infatti, ha messo mano all’articolo 4 del regolamento (residenti senza posto auto) inserendo un comma che consentirà agli abitanti dell’area antica di richiedere pass occasionali per visitatori diretti alla propria abitazione per esigenze di carattere eccezionale per un numero massimo di 5 accessi mensili. «Chi abita nel centro storico – ha spiegato De Matteis - potrà chiedere un permesso, ad esempio, per un ospite a cena o per il fidanzato che riaccompagna la figlia a casa. In un secondo momento individueremo come dovrà avvenire questa comunicazione se per mail o, ci auguriamo presto, tramite una applicazione per smartphone».

Verso la cancellazione il vincolo dei 200 metri di distanza

Altre novità per i pass Gar1 (Residenti con posto auto): il governo cittadino punta a cancellare il vincolo dei 200 metri di distanza del garage dalla residenza. I proprietari di qualsiasi box o posti auto ubicati all’interno della Ztl potranno richiedere il pass. Non solo. Le autorizzazioni saranno rilasciabili in numero pari al numero di posti auto disponibili, mentre sarà eliminata il passaggio che oggi fissa il limite di veicoli per i quali viene richiesta autorizzazione, e che non deve superare “il numero di patentati nella famiglia”.

Per quanto riguarda i dimoranti sarà eliminata la specifica relativa ai comuni contermini: in questo modo ogni dimorante residente fuori dal territorio comunale potrà chiedere il permesso di accesso. Tra le proposte avanzate c’è quella relativa agli studi professionali che potranno richiedere un pass della tipologia carico e scarico. I liberi professionisti con proprietà, sedi, laboratori, strutture e studi all’interno della Ztl potranno transitare nel perimetro antico limitatamente al percorso autorizzato e agli orari indicati. Questo particolare permesso (carico e scarico) consentirà agli esercizi pubblici di accedere nei giorni feriali dalle 6 (e non più alle 7) alle 11; mentre al pomeriggio si passa dalle 16 alle 18 (oggi dalle 15 alle 17); nei giorni festivi invece la fascia oraria sarà dalle 6 alle 11.

Gli studi professionali

Per gli studi professionali, invece, sarà consentito il transito dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 mentre la sosta è autorizzata per un massimo di 30 minuti. «Ci sono modifiche anche agli orari di ingresso per particolari tipologie come Art (Manutenzione, edilizia e assistenza tecnica). In più abbiamo aggiunto il pass Log D1 per le imprese che hanno un deposito nella ztl e che devono effettuare rifornimenti al di fuori dell’area antica. La fascia oraria prevista per queste operazioni è dalle 8 alle 20 – ha sottolineato De Matteis -. Inoltre per le autorizzazioni alla persona, daremo la possibilità all’assistito di decidere da chi farsi assistere se da un famigliare di primo, secondo o terzo grado». Tra le modifiche in arrivo ci sono quelle per i “cinquantini”: è stato esplicitato che moto e scooter con cilindrata 50 possono circolare liberamente nelle aree Ztl. Tra le categorie esenti saranno aggiunti i veicoli di servizio di pubblica utilità e le emittenti televisive per le riprese video. La delibera sarà discussa nelle prossime sedute di commissione per poi approdare in Consiglio comunale.