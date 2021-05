«Dacci cellulare e portafogli», lui si rifiuta e viene accoltellato: caccia ai malviventi

Accoltellamento ieri mattina, a Lecce. Due malviventi, a volto scoperto e - dalle notizie raccolte - con forte accento di Bari, hanno avvicinato un uomo in via Dell'Abate, intimandogli di consegnare loro cellulare e portafogli. Ma la vittima ha reagito e i due lo hanno accoltellato: l'uomo si trova ora ricoverato in ospedale, al Vito Fazzi del capoluogo salentino, con ferite all'avambraccio giudicate guaribili in 20 giorni.

Dopo la colluttazione, i due malviventi sono poi fuggiti a bordo di una Fiat Punto celeste. Sono ricercati dalla Polizia, che ha già raccolto la testimonianza della vittima e recuperato i filmati delle telecamere presenti in zona.