Lecce, proposta di matrimonio sul palco al termine dello spettacolo teatrale. Il video

Finale con sorpresa romantica. È successo ieri sera al Teatro Koreja di Lecce, in chiusura dello spettacolo “In the guest house” di Tirana Folk Ensemble: al momento degli inchini, tra gli applausi del pubblico venuto ad assistere all’esibizione di musicisti e danzatori in abiti tradizionali albanesi, uno degli artisti – il coreografo Sedmir Memia - ha colto l’occasione del palcoscenico per fare una spettacolare proposta di matrimonio alla sua fidanzata, Luisa Dinellari, anche lei parte della compagnia. Una sorpresa preparata con la complicità dello staff, tra coriandoli e messaggi d’amore luminosi, che naturalmente ha commosso tutti i presenti.

(Video di Antonio Giannuzzi)

Lo show

Lo spettacolo, promosso in collaborazione con Teatro Metropol di Tirana e ospitato nell’Ortale di Koreja nell’ambito di Teatro dei luoghi festival, portava peraltro in scena le danze tipiche dei più importanti eventi sociali, tra cui i matrimoni, nelle diverse regioni dell’Albania.

Scesi dal palco, gli artisti hanno continuato a danzare con il pubblico per festeggiare la lieta occasione, invitando chi c’era a brindare con un bicchiere di raki.