Ci sono altre tre richieste di misura interdittiva formulate dalla Procura nell’inchiesta sul presunto “sistema” di scambio di favori ipotizzato: multe annullate per ottenere consenso elettorale o vantaggi e regali di altro genere.

I pm Alessandro Prontera e Massimiliano Carducci hanno invocato la sospensione dal servizio anche per il dipendente della Polizia Locale, Carlo Corvino, per la dipendente della Lupiae, Francesca Vallone, e per Piervitale Frassanito che lavora in seno alla Polizia Provinciale. Questa mattina, anche per i tre, è fissato l’interrogatorio dinanzi al gip Silvia Saracino. Si tratta di una audizione “preventiva” all’eventuale disposizione della misura. Mentre per le poliziotte municipali Luisa Fracasso e Loredana Valletta, si tratta di un interrogatorio di garanzia, essendo la misura già stata disposta dal gip in risposta a una richiesta di arresti domiciliari.

Si parla dell’indagine, condotta dai finanzieri del Nucleo di polizia economico finanziaria sulle multe “archiviate” o “ritoccate” per veicolare voti, come da lista elettorale rivenuta nelle perquisizioni del 2019 in casa dell’attuale consigliere comunale di minoranza Antonio Finamore, indagato a piede libero, e su altri episodi contestati in tutto a sette persone. Ruolo di capo e organizzatore della presunta associazione per delinquere viene attribuito all’ex assessore Luca Pasqualini che non ricopre al momento alcuna carica politica.

Le accuse