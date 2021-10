Caccia al parcheggio che non c’è: in 13 anni persi 1.772 posti auto

Ben 1.772 posti auto persi in 13 anni: dal 2007 al 2020. Stalli “inghiottiti” dai cantieri e cancellati dalla segnaletica, dai percorsi ciclabili e anche dai gazebo e dai tavolini dei locali.

Negli ultimi anni a Lecce la caccia al parcheggio si è fatta sempre più difficile. La città ha dovuto dire addio a centinaia di strisce blu che non sono mai state del tutto compensate. Quartieri privati di posti indispensabili per le necessità (lavoro,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati