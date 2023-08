Navette a partire dalle 21:30 di questa sera e musica dalle 22 per tutta la notte. È così che San Cataldo si prepara ad ospitare la sua terza Alba Locomotive, tappa finale della 18esima edizione del Locomotive Jazz Festival, con Annalisa.

Un’aurora diversa tuttavia quella di quest’anno dopo i roghi dello scorso 25 luglio, con le fiamme che hanno ridotto in cenere 40 ettari, tra boschi e macchia mediterranea. E che rappresentano ancora oggi una ferita aperta da sanare e superare a suon di musica, movida ed eventi. Proprio come quello che andrà in scena da questa sera e sino all’alba di domani.

Il piano traffico

Varati dunque dall’amministrazione comunale il servizio di mobilità pubblica e il piano traffico per consentire a residenti e turisti di raggiungere la marina e festeggiare in tutta tranquillità e sicurezza. Il servizio di trasporto pubblico si attiverà dalle 21.30 di questa sera da via Costa, arteria collegata a due aree adibite a parcheggio gratuito, Settelacquare e Mercato Bisettimanale, raggiungendo poi le nove fermate intermedie situate lungo la linea S16 Locomotive: via Imperatore Adriano, via del Mare, viale della Libertà, piazza Palio e Stadio. Gli autobus raggiungeranno la marina ogni mezz’ora ma dalle 23 le navette incrementeranno la frequenza con passaggi ogni 15 minuti, fino alle 04.45 dell’8 agosto.

A concerto terminato, i bus partiranno da San Cataldo seguendo lo stesso percorso a partire dalle 6 del mattino. Al fine di agevolare il percorso dei mezzi pubblici Palazzo Carafa ha disposto la chiusura al traffico della provinciale 364 (in direzione Lecce) fino alla partenza di tutte le navette. Ammonta a un euro il costo di una corsa semplice se acquistato nelle rivendite autorizzate o tramite app (Mooneygo, TicketAppy e DropTicket); 1,50 invece la tariffa per chi acquista il ticket a bordo.

La stretta nell'area antistante il palco

Limitazione al traffico prevista non soltanto lungo la provinciale ma anche nella marina, con una “stretta” nell’area antistante il palco. Nel dettaglio dalle 7 alle 20 di oggi sarà in vigore il divieto di fermata ambo i lati su Lungomare da Verrazzano (tra il faro e il lido York) e nelle vie Margottini e Maiorana. Ma++ vigerà il divieto di transito (eccetto residenti e frontisti, pass Cude, mezzi di soccorso, forze dell’ordine, staff Locomotive e navette del servizio pubblico) nell’area più prossima al palco. Le auto provenienti dalla città non potranno entrare a San Cataldo dalla strada provinciale SP 364. Il traffico sarà deviato all’altezza dell’incrocio per con la SP 366 per San Foca. Anche chi proviene da Frigole dalla SP 133 potrà solo dirigersi o verso Lecce o verso la provinciale per San Foca.

Insomma, raccomandazioni e divieti studiati dal Comune di Lecce e Sgm, di concerto con gli organizzatori della manifestazione, per rendere più sicuri gli spostamenti da Lecce a San Cataldo (e viceversa) in relazione al notevole afflusso di spettatori ipotizzato: lo scorso anno quasi la metà degli spettatori raggiunse la marina di San Cataldo in bus – 4.000, più o meno, i passeggeri registrati tra andata e ritorno –. «Come lo scorso anno siamo pronti ad accompagnare in autobus gli spettatori di Alba Locomotive – dichiara l’assessore alla Mobilità sostenibile Marco De Matteis – e quanti già dalla sera prima vorranno trovarsi a San Cataldo per aspettare l’inizio del concerto. Lo facciamo per garantire sicurezza ai nostri concittadini, ai tanti turisti che parteciperanno alla manifestazione, per alleggerire il traffico e proteggere la nostra marina. Invito tutti a usare i bus, anche chi giunge da altre città o dalla provincia, che potrà parcheggiare gratuitamente a Settelacquare o Mercato Bisettimanale. Chi usa il bus pensa solo a godersi la serata e la musica, lasciando a casa preoccupazioni di traffico e difficoltà di parcheggio».