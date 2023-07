l parere favorevole della Soprintendenza è arrivato a fine giugno. Entro due anni anche Palazzo Panareo (già Penzini), in via del Palazzo dei Conti, riaprirà battenti come holiday home, rigorosamente, di lusso.

Parliamo di un immobile del ‘500. Come si legge sulla relazione tecnica del progettista Raffaele Centonze, sorge - accanto a Palazzo Luce - sull’area precedentemente occupata dal palazzo comitale, che conferì il nome alla via sulla quale insisteva, e nel quale visse Maria d’Enghien, contessa di Lecce e signora di feudi salentini. «Narra l’Infantino che nel 1435 fu proprio la nobildonna ad alienare il Palazzo ai Guarini, che a loro volta decisero di dividerlo in tre quote, come oggi risulta. Nel corso del tempo, la proprietà dell’immobile ha visto alternarsi altre famiglie di spicco del panorama leccese, tra cui quella dei Penzini, che nel Settecento apportarono significative modifiche strutturali all’immobile, testimonianza tra le più rilevanti di architettura civile del passato che il centro storico di Lecce conservi».

Chi è il nuovo proprietario, figlio di migranti

Il nuovo proprietario è Franco Fiorentini, un costruttore figlio di migranti salentini in Svizzera, dov’è nato e ha creato 15 società sotto l’insegna della holding Financo sarl che amministra al pari di Luxus Domus srl, costituita ad hoc per Lecce: «Io - racconta - opero prevalentemente nella Svizzera francese, ristrutturo molti palazzi antichi ma realizzo anche costruzioni nuove e diversi quartieri. L’eco-sostenibilità è il concetto che guida la mia azione e vorrei applicarlo anche in Puglia, dove ci sono dei paesaggi unici. Del centro storico di Lecce sono innamorato, perché ha un fascino incredibile. Il Salento rimane nel mio cuore. E penso che ci sia da fare tanto».

Pietra leccese, decorazioni, pavimento con “cementine” e volte a stella. Il progetto per Palazzo Panareo prevede la realizzazione di 6 camere per complessivi 18 posti letto, alle spalle del Duomo e del Teatro Romano, in via Palazzo dei Conti.

Il grande portone in legno offre accesso al piano terra da adibire a spazi comuni: la reception e il disimpegno, che svincola verso una camera e un’area relax attrezzata con sedute e vasca solo parzialmente interrata. Tra la reception e il disimpegno, un ascensore condurrà ai piani superiori. Il primo, oltre ad alcune camere (ricavate in quelli che un tempo erano dei salotti), ospiterà la sala colazione. Il secondo una sala lettura. Mentre l’ultimo sarà riservato alla casa del custode, con una grande vetrata che separerà il vano scala dalla cantina per i vini con salottino. «Procederemo con grande cura nel rispetto dei luoghi e del loro pregio storico e artistico», spiega Centonze. Sul piatto, Fiorentini ha messo 2 milioni di euro. E la sua intenzione è quella di acquistare gli immobili nelle immediate adiacenze per creare un albergo diffuso. Anche in questo caso si tratta, però, di un investimento agevolato dalla Regione Puglia - pratica istruita dallo studio commerciale De Marco - con i fondi del Titolo II Turismo.