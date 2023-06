Al Must arrivano i gadget "made in carcere", i souvenir all'insegna dell'inclusione sociale

Fermacapelli, portamatite in pelle con elastico, trousse da viaggio e tanti altri gadget creati ad hoc per il Must di Lecce dai detenuti in carcere. L'iniziativa è nata dalla collaborazione tra il Museo storico della città di Lecce e la cooperativa sociale Officina Creativa, titolare del marchio Made in Carcere. L'obiettivo è quello di realizzare dei souvenir all'insegna dell'inclusione sociale e della sostenibilità ambientale.

I gadget

I gadget, realizzati con tessuti di scarto e resti di magazzino e griffati Made in carcere, arricchiranno il bookshop, in cui sarà possibile anche acquistare i cataloghi delle mostre permanenti e temporanee ospitate al museo.

Le parole dell'assessora Cicirillo

«L'Amministrazione comunale è impegnata – ha dichiara l'assessora alla Cultura Fabiana Cicirillo – a fare del Must uno spazio espositivo moderno e accogliente, dotato di tutti i servizi funzionali ai visitatori».

I ricavi delle vendite, come ha detto ancora Cicirillo, saranno reinvestiti interamente nel riassortimento dei gadget e nelle successive pubblicazioni dei cataloghi.