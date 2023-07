Movida, a Lecce musica spenta a mezzanotte. E le limitazioni si estendono anche in viale Taranto

Centro storico, ma anche zona Mazzini e soprattutto viale Taranto. L'ordinanza sulla movida, emessa dal sindaco di Lecce Carlo Salvemini, cambia confini e supera quelli esclusivi della città vecchia. Da sabato 15 luglio e fino al 30 settembre la movida del capoluogo barocco sarà regolata da nuovi orari: esercizi pubblici e commerciali dovranno chiudere alle 3, ma già dalle 24 non potranno emettere musica all'esterno del locale (domenica al giovedì), mentre il venerdì e il sabato il divieto scatterà all'una. L'ordinanza riguarderà anche gli artisti di strada a cui sarà vietato - dalle 23 ogni sera - di emettere musica e suoni in strade e piazze. L'obiettivo è quello di garantire il riposo dei residenti.

Le zone interessate dall'ordinanza

Le disposizioni contenute nell’ordinanza dovranno essere applicate solo nel centro storico e nel centro Mazzini, con l’aggiunta di alcune strade che registrano la presenza di numerosi locali serali. In particolare, nel centro storico, l’ordinanza avrà efficacia nel perimetro compreso tra Viale Calasso, Viale De Pietro, Via San Francesco D'Assisi, Via Felice Cavallotti, Viale Otranto, Viale Gallipoli, Viale dell'Università, ma anche in Via Egidio Reale, Viale Taranto, Via Oronzo Quarta, via Don Bosco.

Nel centro Mazzini sarà valida nell'area racchiusa dalle seguenti vie: Via San Francesco d'Assisi, Via Imperatore Adriano, Via del Mare, Viale Japigia, Via 95° Reggimento fanteria, oltre a Via Benedetto Croce e Piazza Partigiani.

I controlli

Gli agenti della Polizia Locale effettueranno servizi per garantire il rispetto delle disposizioni dell’ordinanza, il controllo sui locali che effettuano somministrazione per verificarne i requisiti di legge e del “Regolamento Comunale inerente la vivibilità, l’igiene ed il pubblico decoro”, approvato dal Consiglio Comunale il 15 settembre 2015, che stabilisce per i gestori e titolari di locali serali l’impegno al mantenimento della pulizia negli spazi contigui al proprio locale, dai quali occorre rimuovere bicchieri o bottiglie abbandonati e collocare contenitori per i rifiuti e posacenere; alla vendita di bevande alcoliche in bottiglia di vetro o lattina solo all'interno del locale e nei dehors dopo le 22; a non eccedere gli spazi assegnati per l'occupazione di suolo pubblico con tavolini e dehors.