Si accascia in strada per un malore ma viene investito da un'auto in transito: 52enne grave in ospedale

Colpito da malore in strada, un 52enne, si accascia e viene travolto da un’auto in transito. L’episodio si è verificato poco dopo le 13.30 in via Cavour a Lecce, ed ha richiesto l’intervento d’urgenza dei sanitari del 118 che hanno trasferito il ferito in ospedale con codice rosso. Il 52enne di origine piemontese, M.C., le sue iniziali, si trova ora ricoverato in prognosi riservata a causa del trauma cranico e della frattura del femore riportato a seguito dell’investimento.



Secondo una prima parziale ricostruzione dei fatti, l’uomo che si trovava a bordo strada, dopo aver mosso alcuni passi avrebbe accusato un malore, e a questo punto, forse cadendo in accidentalmente in avanti è stato investito da una fiat 500, condotta da una giovane donna, che non è riuscita ad arrestare la marcia. La ragazza dopo l’incidente ha subito soccorso il ferito e allertato i sanitari. Il personale del 118, giunto sul posto, verificato lo stato di salute e constate le gravi ferite riportate dal 52enne, ha deciso per il ricovero in codice rosso al “Fazzi” di Lecce. Per i rilievi sono intervenuti sul posto gli agenti della Questura e della Polizia Locale.