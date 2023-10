La notte delle edicole, sit-in in piazza Sant'Oronzo per salvarle

Apertura straordinaria notturna delle edicole del centro storico di Lecce. Con la “Notte delle edicole”, il Sindacato nazionale giornalai d’Italia (Sinagi, affiliato alla Slc) si prepara allo sciopero nazionale, in programma il prossimo 21 novembre. Intanto martedì 17 ottobre le saracinesche delle edicole resteranno alzate, mentre il resto degli edicolanti della provincia confluirà in piazza Sant’Oronzo alle 20 per un sit-in di protesta. «La situazione che si è venuta a creare nella filiera editoriale impone una svolta decisa e un cambio di rotta, anche alla luce del totale disinteresse degli editori ad affrontare i problemi di quella che ad oggi è una rete dedicata», spiegano Paolo De Blasi, segretario del Sinagi Lecce, e Monia Rosato, segretaria generale della Slc Cgil Lecce.

Edicole, le richieste al Parlamento



Il sindacato ha deciso di avviare un percorso per garantire un futuro alla categoria, agendo sulla filiera editoriale e avanzando richieste al Governo ed al Parlamento. Al sistema editoriale il sindacato chiede il rinnovo dell’accordo nazionale scaduto da oltre vent’anni e l’adeguamento degli agii, oltre che la definizione delle modalità di consegna e resa, superando l’abuso di posizione dominante da parte dei diversi attori della filiera ai danni degli edicolanti

A Governo e Parlamento si chiedono misure strutturali: credito d’imposta; bonus per il sostegno ad una editoria diffusa su tutto il territorio nazionale; l’inserimento del lavoro in edicola tra i lavori usuranti; una nuova rottamazione delle licenze con accompagnamento alla pensione dei giornalai (sul modello dell’anticipo di pensione ottenuto dalle aziende editoriali); favorire norme che portino i Comuni a concedere il cambio della destinazione d’uso dei chioschi, in modo che le attuali edicole possano lavorare creando una prospettiva certa alla propria famiglia.

La notte delle edicole il 17 ottobre



A sostegno di queste necessità, il 17 ottobre viene organizzata su tutto il territorio “La notte delle edicole”, mentre il 21 novembre 2023 nel pomeriggio (a edicole chiuse) è in programma una manifestazione nazionale vicino al Parlamento, per invitare al confronto Governo, partiti politici, editori e distributori nazionali e locali. A Lecce, Sinagi ed Slc hanno organizzato, come detto, una manifestazione simbolica: la notte del 17 ottobre le edicole del centro storico resteranno aperte: «Invitiamo gli amministratori pubblici, i cittadini e le testate giornalistiche a manifestarci la loro vicinanza, per ribadire il ruolo di servizio fondamentale svolto dalle edicole».