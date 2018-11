Lecce, più grande l'isola pedonale di piazza S.Oronzo: chiudono alle auto via Alvino e via Di Biccari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fioriere in piazza Sant’Oronzo per impedire alle auto di svoltare su via Alvino. L’amministrazione comunale di Lecce ha deciso di ampliare l’isola pedonale includendo anche via Alvino e via Di Biccari, strade che già sono chiuse al traffico ma percorribili da chi deve raggiungere la Farmacia Ferocino. Il provvedimento fa salva soltanto la possibilità di accedere a via Di Biccari da via XXV Luglio per i residenti autorizzati.Piazza Sant’Oronzo torna quindi ad esere isola pedonale fino a via Fazzi. Il varco da via XXV Luglio resta attraversabile (con i limiti già in vigore) e le auto potranno proseguire fino a piazzetta Santa Chiara e poi su via Augusto Imperatore.