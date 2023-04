Recidivi e contenti. Innamorati di Lecce al punto non solo di averla scelta come teatro beneaugurante del loro matrimonio, avvenuto nel lontano 2003 (lontanissimo: ere geologiche fa, ormai, visti i cambiamenti intercorsi tra quel dì e oggi), ma addirittura da volerci festeggiare, oggi, il ventennale della cerimonia. Come fatto d’altronde nel 2013, ovvero allo scoccare dei primi dieci anni di coniugio. Jasper Wight, 41 anni, e Lucy Elisabeth Barlow, 42, entrambi di Londra, rinnoveranno infatti le promesse iniziali del loro matrimonio oggi alle 12 nell’ex Conservatorio di Sant’Anna a Lecce.

APPROFONDIMENTI ROYAL FAMILY Re Carlo incoronazione, Camilla da amante a regina. Quando Filippo disse: «Nessun uomo sano di mente avrebbe preferito lei a Diana»

Con loro i figli

Con loro, a celebrare vent’anni di amore devoto ed evidentemente soddisfacente, una dei loro quattro figli, l’assessore comunale al Turismo Paolo Foresio in rappresentanza della Città - che ha gradito il ritorno degli sposi - e l’ex assessore Totò Bianco, che ebbe la gioia di ratificare quel loro primo sì nel 2003, investito dal sindaco Adriana Poli Bortone. Totò Bianco che anche oggi raccoglierà per espressa volontà dei celebranti il rinnovo dei voti matrimoniali. Ma ci sarà soprattutto - e sempre per precisa richiesta degli sposi - colei che aveva fatto del matrimonio civile un’arte: Liana Retinò, funzionaria del Comune (oggi in pensione da quasi quattro anni) che fino all’ultimo dei suoi giorni lavorativi si è dedicata appunto all’organizzazione delle cerimonie nuziali, dai fiori alla musica, dal sospirato sì fino al lancio del riso.

All'ex Conservatorio di Sant'Anna

Il tutto, come già detto, presso l’ex Conservatorio di Sant’Anna, location intatta nella sua bellezza nonostante il passare degli anni. Elemento che spesso e volentieri non incide soltanto sulla tenuta dei luoghi, ma pure su quella dei sentimenti: problema che evidentemente non riguarda - beati loro - Jasper e Lucy Elisabeth, ancora entusiasti di essersi incontrati, di essersi scelti, di essersi sposati... a Lecce. «È una grande emozione per me ritrovare queste persone decise a rinnovare la propria promessa d’amore proprio qui», dice Liana Retinò, in breve tempo divenuta - pur funzionaria comunale - una wedding planner provetta: era facile incontrarla, a quei tempi, nei corridoi del Comune, trafelata tra la scelta di un violino e l’allestimento di un addobbo floreale, ma soprattutto emozionata e partecipe, ogni volta, come se si trattasse delle proprie nozze: «La mia prassi era sempre questa: prendere in consegna i promessi sposi fin dal primo giorno e accompagnarli fino al momento del sì. Cosa che continuo oggi a fare - solo per il piacere di farlo - se qualcuno me lo chiede». Il dispiacere, oggi, è che quell’amabile consuetudine sia andata smarrita: «Mi auguro che in futuro il Comune decida di recuperare quest’opportunità». E, neanche a dirlo, di rivedere Jasper e Lucy Elisabeth a Lecce nel 2033.