Incidente stradale sulla tangenziale: due camion in collisione. Un ferito

Ennesimo incidente sulla tangenziale di Lecce: due camion sono entrati in collissione.

Alle prime luci dell'alba la Tangenziale Ovest direzione Brindisi è stata teatro di un incidente tra due camion, uno appartenente alla ditta Monteco l’altro alla CTM di Galatone; nei pressi dell'uscita Novoli-Trepuzzi i due mezzi pesanti, ancora da accertare l'esatta dinamica, sono entrati in collisione.

Non è chiaro se si sia trattato di un tamponamento o di una manovra in fase di sorpasso. L’autista del camion del Ctm, un 32enne di Galatone, è rimasto incastrato nell’abitacolo. I Vigili del Fuoco hanno liberato l’uomo per poi consegnarlo al personale del 118 che lo ha trasportato in ospedale a causa dei traumi riportati durante l'impatto.

L'incidente ha provocato la chiusura temporanea della tangenziale Ovest con uscita obbligatoria a Novoli-Trepuzzi.