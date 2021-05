Schianto fra due auto al quartiere San Lazzaro: un morto

Una persona è morta nel pomeriggio in un incidente stradale avvenuto nel centralissimo quartiere San Lazzaro, a Lecce. Lo schianto è avvenuto all'incrocio fra via Gentile e via Tito Minniti e ha coinvolto una Fiat Panda e una Kia Soul, che hanno letteralmente abbattuto due segnali stradali. Sul posto i sanitari del 118, i vigili del fuoco e la pattuglie della Municipale.

Il conducente della Panda: si tratta di Adriano Palermo, 64 anni, geometra del comune di Cavallino e padre dell'attuale assessore comunale Tony Palermo. L'impatto violentissimo, che ha sradicato anche un parcometro, non gli ha purtroppo lasciato scampo. Inutili i tentativi di rianimazione fatti dai medici del pronto intervento.

I rilievi della Municipale non sono ancora ultimati e, dunque, l'esatta dinamica del sinistro è tutta ancora da ricostruire, ma dalle prime notizie raccolte all'origine dell'impatto ci sarebbe stato uno stop non rispettato. Il conducente della Kia si trova ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Vito Fazzi, sempre nel capoluogo.