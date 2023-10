Lui muore in un incidente stradale, lei partorisce poco dopo. La lettera straziante: «Guardo nostro figlio e piango»

«Amore della mia vita, quando fantasticavamo sul passare insieme il resto della vita sicuramente non avrei mai immaginato che sarebbe stato così breve». Inizia così una lettera di Elena Merico a Stefano Maggio. Lei ha dato alla luce un figlio ieri, dopo che il compagno - e papà del bimbo - era morto, da pochi minuti, in un incidente stradale sulla Lecce-Maglie. La stessa neomamma era rimasta ferita, quasi al nono mese di gravidanza, il bimbo è nato poco dopo al Vito Fazzi di Lecce.

«Guardo nostro figlio e piango, non faccio altro che pensare a quante volte in questi mesi abbiamo immaginato questo momento, eppure tu, che ormai non aspettavi altro, non sei qui con me», si legge nella lunga e straziante lettera scritta su Instagram. Una tragedia che ha scosso anche la comunità di Cutrofiano.