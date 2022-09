Incendio in una ditta: vigili del fuoco al lavoro per spegnere le fiamme

Doppio intervento a Torre Chianca nel pomeriggio di oggi per i vigili del fuoco di Lecce. Intorno alle 19.10 una squadra è intervenuta sulla strada provinciale Lecce-Torre Chianca per un incendio di palmizie all’interno di una ditta che produce contenitori per alimenti. L’intervento dei vigili del fuoco è servito ad avitare che le fiamme si propagassero in altre zone dell’azienda.

Intervento nel pomeriggio

Intorno alle 15 invece una squadra dei vigili del fuoco di Lecce unitamente ad un supporto con autobotte è intervenuta sulla Torre Chianca-Frigole, via del Girasole per un violento incendio di canne e sterpaglie.

Nel contempo la squadra di Veglie è stata dirottata a Frigole nei pressi del Lido Smeraldo per un secondo incendio che stava interessando alberi di pino marino. Entrambe gli interventi sono statti resi difficoltosi dal forte vento e dalla vicinanza di alcune abitazioni. Sul posto vi erano anche personale ARIF e Protezione Civile.