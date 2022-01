Incendio in casa, il proprietario chiede l'aiuto dei vigili del fuoco

E' stato il proprietario a dare l'allarme e chiamare immediatamente i vigili del fuoco. L'intervento ha scongiurato il peggio: un'abitazione di via Vecchia Merine a Lecce è stata invasa dalle fiamme, fortunatamente al momento del rogo non vi era nessuno in casa.

Le fiamme e poi l'intervento dei vigili del fuoco

Erano le 08.50 circa quando una squadra dei Vigili del Fuoco con al seguito un'autobotte è intervenuta a Lecce in via Vecchia Merine per incendio abitazione. Giunti sul posto, i Vigili del Fuoco sono stati impegnati nello spegnimento di un violento incendio che si è propagato dalla camera da letto in tutte le altre stanze della casa per cause ancora in fase di accertamento.

Ingenti i danni provocati dalle fiamme tanto da dichiarare inagibile l'abitazione che è stata messa in sicurezza dai vigili del fuoco che hanno fatto fuoriuscire il fuoco e il calore anche con l'ausilio di motoventilatori.