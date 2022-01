Incendio nella notte in un appartamento del centro storico: padre e figlio intossicati

Paura nella notte nel cuore del centro storico di Lecce. I vigili del fuoco del comando provincia del capoluogo salentino sono intervenuti, intorno alle 23, in via delle Bombarde, nei pressi di Porta Napoli.

I vigili sono intervenuti per spegnere un incendio che si era propagato all'interno di un appartamento al primo piano di un palazzo del centro storico. All'arrivo dei vigili del fuoco le fiamme avevano già colpito vari arredi del soggiorno e la cucina. Sul posto è stato richiesto anche l’intervento del personale 118 per verificare lo stato di salute delle persone presenti all’interno dell’abitazione. Al momento dell'incendio infatti la famiglia, padre, madre e un figlio erano tutti in casa, e sono stati costretti s cappare fuori dall'appartamento a causa del fumo che aveva invaso tutti gli ambienti. Padre e figlio sono rimasti intossicati.

Ancora da accertare le cause dell'incendio.