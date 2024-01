Incendio auto a Lecce, in fiamme una Ford Focus

Auto in fiamme nella notte: questa volta è avvenuto a Lecce, in via Manzù, dove - poco dopo le 2 della notte - è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Lecce per spegnere l'incendio che ha coinvolto un'auto di marca Ford, modello Focus.



All'arrivo, l'incendio aveva già interessato la parte anteriore del veicolo. I Vigili del Fuoco hanno avviato le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza della zona. Nessun danno ulteriore si è registrato a persone o proprietà pubbliche e private. Sono in corso indagini per verificare la natura dell'incendio.