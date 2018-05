Attentato in pieno giorno: fuoco contro il pub Molly Malone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Misterioso attentato incendiario ai danni del Molly Malone, il pub che si trova in centro a Lecce, in viale Cavallotti, accanto al Palazzo delle Poste. E' successo in pieno giorno, questa mattina, quando uno sconosciuto ha cercato di appiccare il fuoco al locale pubblico. Notato da diversi testimoni, qualcuno dei quali avrebbe anche cercato di inseguirlo, l'attentatore è riuscito soltanto a bruciare gli ombrelloni all'esterno del pub ed a provocare lievi danni al portone d'ingresso.Sul posto sono accorsi i Vigili del fuoco, carabinieri e polizia. Gli investigatori hanno ascoltato le descrizioni fornite dai testimoni e avviato le ricerche dello sconosciuto, anche partendo dal numero di targa dell'auto utilizzata per la fuga, segnato dai testimoni.