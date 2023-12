Il Pnrr ha fretta, niente stop: un Natale con i lavori sui viali

I cantieri dovevano fermarsi per un mese, a partire proprio da oggi, in vista delle settimane natalizie quando la città di Lecce è presa d'assalto e la viabilità è messa a dura prova. Ma i progetti del Pnrr non possono aspettare. Revocato lo stop ai lavori sulle arterie cittadine. E tra 15 giorni si parte anche con la riqualificazione dell'ex Agip.

Lavori sui viali: ecco dove



Cambio in vista per le opere sulla circonvallazione e sui viali storici della città. Con una nuova ordinanza, a firma del comandante della Polizia Locale Donato Zacheo, il Comune ha deciso di non interrompere gli interventi in corso su viale Marche (nel tratto dalla rotatoria di Piazza Argento all'incrocio con via Veneto) e su viale Università (dal tratto compreso fra l'incrocio con viale Gallipoli risalendo verso l'Obelisco, lato di destra). Entrambi i cantieri, avviati da qualche giorno, fanno parte del più ampio progetto di riqualificazione ecologica delle arterie cittadine finanziato dal Pnrr. Opere che devono essere completate necessariamente entro il 2026. Per questo Palazzo Carafa non può permettersi di perdere tempo. Eppure, in un primo momento, l'amministrazione aveva deciso di mettere dei paletti ai cantieri lungo le vie Calasso, Foscolo, Leopardi, Japigia, Rossini, Alfieri, Marche, Gallipoli e dell'Università. Le ruspe, così come stabilito con l'ordinanza del 30 novembre scorso, avrebbero dovuto spegnersi proprio oggi e riaccendersi con il nuovo anno. L'obiettivo era proprio quello di non creare difficoltà alla circolazione veicolare nei giorni clou delle festività natalizie, quando Lecce è letteralmente invasa da centinaia di visitatori (soprattutto dalla provincia e quindi automuniti) pronti a vivere il clima natalizio nella città capoluogo.

L'assessore

Ma le scadenze impongono di andare avanti. Anche a discapito della circolazione. E quindi il Comune ha deciso di aggiustare il tiro prevedendo, con una ordinanza del comandante della Municipale, per tutti i cantieri finanziati con il Pnrr la deroga alla sospensione prevista fino all'Epifania.



«I progetti finanziati con i fondi del Pnrr prevedono un cronoprogramma stringente che dobbiamo rispettare spiega l'assessore ai Lavori pubblici Marco Nuzzaci -. Per questo motivo sia il primo lotto dei lavori su viale Marche che quello relativo a viale Università andranno avanti anche nelle prossime settimane. A oggi gli interventi su viale Marche sono fermi in quanto siamo in attesa dei cordoli smussati, che serviranno per la salita e discesa delle persone disabili nei pressi delle fermate, provenienti dalla Germania. Ma parliamo di qualche giorno di attesa. Non possiamo permetterci di fermare i lavori per il periodo di Natale, come abbiamo fatto negli anni passati, in quanto il Pnrr ci impone scadenze molto rigide. Andremo avanti più velocemente per cercare di accorciare i tempi e consegnare quanto prima questo importante progetto. Sappiamo bene che le prossime settimane saranno delicate. Chiediamo ai cittadini un po' di pazienza».



Nnon solo. A breve partiranno anche due nuove opere finanziate con i fondi europei. «Nel giro di 15 giorni partirà la riqualificazione dell'ex Stazione Agip annuncia l'assessore - e successivamente anche il restyling dell'area antistante il cimitero monumentale. Nei giorni scorsi è stato firmato il contratto quindi anche questo progetto partirà a stretto giro. In città i lavori non si fermeranno, anzi in queste settimane stiamo andando avanti anche con la progettazione delle opere legate al Cis, per arrivare al 2026 con una Lecce trasformata».

