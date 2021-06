Lecce, nasce Arryvo: l'hotel solo per millennials

Atmosfere quasi nordeuropee per la nuova ricettività turistica a Lecce: partirà a metà luglio Arryvo, il nuovo hotel dedicato ai millennials in via Adua, a due passi dalla sede dell'Ateneo e da Porta Napoli.

Un format inedito in Puglia

Formula inedita in tutta la Puglia, sia per il target di riferimento sia per i servizi offerti. Un concept hotel che forse può riconoscere solo chi è stato nelle grandi capitali. Uno dei motivi per i quali la nuova struttura si prepara ad accogliere turisti provenienti da tutto il resto del mondo.

Ma chi sono i millennials? Sono i giovani di età tra i 24 e i 38 anni, perché nati tra i primi anni Ottanta e la metà dei Novanta: la generazione nativa digitale che ama essere sempre connessa, ama viaggiare tanto e lavorare anche a distanza, che è a proprio agio in location funzionali, moderne e possibilmente a prezzi accessibili.

Un'idea d'impresa mirata

Ed è pensando a questo target che l'imprenditore Marco Cimmino, affiancato dal fratello Luigi e dal padre Giancarlo, ha voluto lanciare una nuova sfida imprenditoriale a Lecce, che riempirà di colori e architetture moderne via Adua.

La struttura è dislocata tra un piano terra dedicato agli spazi comuni e due piani con 25 camere in stile minimal per un totale di 50 posti letto. L'albergo è arredato con vari divani per un totale di una trentina di sedute, con salotti, un comodo tavolo sociale, free wi-fi e working station, ideale per divertirsi, rilassarsi, studiare ma anche lavorare in un clima stimolante e cosmopolita. Ed è anche questa un'altra chiave di lettura della struttura: far vivere un'esperienza di socialità e amicizia non solo tra gli ospiti, ma anche tra chi risiede a Lecce e vuole fermarsi a lavorare o rilassarsi in un clima stimolante.

Anche per questo, la gestione targata Cimmino preannuncia che il nuovo albergo cambierà volto a seconda delle varie fasi della giornata diventando perfino un dj set e una location di musica dal vivo nella fascia serale. Una multifunzionalità per le nuove utenze, dunque.

E che l'atmosfera sia fresca e giovanile è dimostrato anche dagli orari di apertura dei servizi di caffetteria e ristorazione, che sono disponibili dalle sette del mattino all'una di notte, gestiti da uno staff pronto ad accogliere tutti con un piglio vivace e amichevole.

L'intera ristrutturazione dell'edificio è stata curata dall'architetto Lucia Bianco che ha privilegiato l'uso di colori vivaci e un design moderno e polifunzionale che si distacca dallo stile classico della pietra barocca. Una novità, dunque, per ricalcare gli obiettivi della ricettività: una fascia diversa rispetto ai classici b&b e agli hotel de charme più storici.

Mangiare, divertirsi, studiare, lavorare, dormire, giocare: queste le sei parole chiave ideate da Cimmino. All'interno della struttura anche un tavolo da ping pong per intervallare momenti di lavoro a quelli di svago.

© RIPRODUZIONE RISERVATA