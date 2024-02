L’ufficio Urbanistica ai raggi x. Carte, fascicoli e progetti, prelevati in copia per valutarne la regolarità. Militari del nucleo di polizia economico finanziaria della guardia di finanza di Lecce hanno sostato a lungo nelle stanze dell’ex convento dei Teatini, dove il settore del Comune è stato trasferito da qualche tempo, e sono andati via con la copia di alcuni incartamenti.

Accertamenti mirati

Sembrerebbe si tratti di accertamenti mirati, compiuti su delega della Procura della Repubblica di Lecce a seguito di esposti che sono stati presentati. Si parla di grandi investimenti, anche di carattere commerciale, questioni appunto “urbanistiche” che hanno riguardato il cuore pulsante di Lecce.

Del resto sono stati numerosi gli interventi compiuti negli ultimi anni, o mesi. Alcuni di essi sono stati programmati di recente, altri invece affondano le proprie radici nel passato.

Non è chiaro, ancora, nel dettaglio quale tipo di progetto sia finito nel mirino della Guardia di finanza e per quali ragioni specifiche. Si tratta, come comprensibile, di attività coperte dal riserbo necessario a far sì che gli approfondimenti possano andare avanti correttamente.

Ad ogni modo non è sfuggito agli “inquilini” di palazzo di Città la permanenza, di diverse ore, dei militari delle Fiamme gialle che spesso e volentieri si recano negli uffici per trarre copia di provvedimenti, nel caso in cui ci siano esposti o denunce da vagliare. Ma che stavolta sono rimasti nel settore Urbanistica a lungo, tornandoci per due mattine consecutive per prelevare una ingente mole di documentazione.

Dalle prime informazioni, sembrerebbe non si tratti di sequestri (con notifica di decreto) ma di acquisizioni. E sembrerebbe che al centro ci siano operazioni di carattere commerciale che hanno avuto luogo nel centro città.

Il lavoro della guardia di finanza andrà avanti, anche nelle prossime ore, per analizzare la documentazione che è stata prelevata. Il settore, così come lo sono i Lavori Pubblici, è uno dei più sensibili ai controlli, trattando di investimenti privati che non di rado hanno anche una funzione di grande interesse per la collettività.

I militari hanno ricevuto massima disponibilità dal dirigente del settore, che ha messo a disposizione tutto il materiale di cui, in un dettagliato elenco, avevano necessità.