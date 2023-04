Lecce ospiterà le Final Eight della eSerieA: ecco le squadre in lotta al Teatro Apollo nel torneo virtuale di calcio

Sarà il Teatro Apollo di Lecce ad ospitare, il 18 e 19 aprile, le Final Eight della competizione di Fifa 23. La Final Eight della eSerie A Tim approda a Lecce che, per la prima, avrà il compito di decretare la vincitrice dello Scudetto. Di cosa si tratta? E' la fase finale della competizione e verrà disputata con tutte partite andata e ritorno con risultato cumulato ed eventuali supplementari e rigori.

Chi sono le squadre in lotta

Il teatro Apollo vedrà sfidarsi gli 8 migliori Team della stagione del torneo virtuale organizzato da Lega Serie A (in collaborazione con Pg Esports e Infront) per conquistare il titolo di Campioni d’Italia. Da una parte ci sono le vincenti del Winner Bracket: Hellas Verona, Juventus, Monza e Lecce. Dall’altra quelle del Loser Bracket: Sampdoria, Salernitana, Spezia e Bologna.

Saranno proprio le otto squadre a contendersi il terzo scudetto virtuale.

I match

Nel primo match si affronteranno l’US Lecce Esports, con il campione della scorsa edizione Obrun2002, e l’Hellas Verona FC Esports, con il finalista dell’anno passato HV_Karimisbak. Le altre formazioni saranno la Juventus Dsyre, con il vincitore dell’edizione 2020/2021 Danipitbull, l’AC Monza Team eSports con ER_Caccia98, la Sampdoria eSports con RRich19, l’U.S. Salernitana 1919 eSports con Montaxer, lo Spezia Esports con Gl17ch_Carmelo e il Bologna Fc 1909 eSports con Lonewolf92.