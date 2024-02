Ex Massa, lavori (quasi) terminati: arrivano i nuovi posti auto. Parcheggio aperto entro quest'anno

La rampa di accesso al “Parcheggio dei fiori” (così sarà battezzato) è già stata realizzata. Così come sono ben visibili i piani interrati che accoglieranno i posti auto: ben 466 (come da progetto) a due passi dal centro e che serviranno a dare ampio respiro a una città da sempre a corto di strisce blu. Stalli pronti all’uso già a partire dalla fine del 2024.

Prende forma la trasformazione di piazza Tito Schipa a Lecce. Il cantiere portato avanti dalla ditta De Nuzzo & C. costruzioni, affidataria in “project financing” della realizzazione del prestigioso complesso commerciale nell’area dell’ex caserma Massa, prosegue a vista d’occhio ed è già possibile intravedere quello che la piazza offrirà: un grande centro direzionale con negozi, uffici, ristoranti e spazi pubblici.

I posti auto

Ma l’attesa è tutta per il parking interrato su 3 livelli con più di 400 posti auto, con accesso su via Cavallotti ed uscita su via San Lazzaro. Un restyling, quello dell’area dell’ex caserma Massa, di cui i leccesi hanno memoria dal lontano 2005, con il primo bando di project financing indetto dal Comune e la prospettiva di avere posti auto in città proprio all’interno dell’area antica.

Dopo una serie infinita di ostacoli, tra contenziosi e lungaggini burocratiche, il progetto faraonico di trasformazione della piazza si è sbloccato - di fatto – solo nel 2021 e da circa due anni la ditta De Nuzzo ha iniziato a fare sul serio cercando di recuperare terreno per far dimenticare in fretta tutto quello che in passato è andato storto, e mantenere fede al nuovo cronoprogramma: rendere fruibili i 466 posti auto interrati entro il 2024, ed entro il 2026 il completamento del centro commerciale e direzionale, tra via 95° Reggimento Fanteria, via San Lazzaro e via Cavallotti.

Dopo le opere di scavo andate avanti per tutto il 2022, già dallo scorso anno l’impresa edile ha gettatole basi per le fondamenta del parcheggio e dove molto presto si potrà lasciare la propria auto. Gli stalli saranno gestiti da un’azienda privata che è già in contatto con i costruttori per chiudere un accordo. Presto, ancora, per avere un quadro dettagliato delle tariffe. I prezzi dovranno comunque essere concorrenziali rispetto a quelli della zona, che ospita non solo stalli blu pubblici gestiti da Sgm (con costi da 1.30 euro all’ora in alcune fasce orarie) ma anche quelli privati di Parkejoo (e che prevede tariffe da 1.50 l’ora).

I lavori in dirittura di arrivo



I lavori del parking sono ormai in dirittura d’arrivo: circa 3 mesi per completare gli interventi strutturali. Dopo partiranno le opere di impiantistica. Il parcheggio, comunque, dovrebbe vedere la luce entro fine anno. La ditta De Nuzzo ha l’esigenza di metterlo in funzione il prima possibile, ma per farlo bisognerà ottenere tutte le autorizzazioni necessarie, a partire dal nullaosta da parte dei vigili del fuoco.

«Non sarà cosa semplice attivare il parcheggio prima dell’ultimazione dei lavori – afferma il titolare Sergio De Nuzzo -. Ma è quello che stiamo cercando di fare». A sperare nella messa in funzione dei posti auto è anche il Comune. Gli stalli di Piazza Tito Schipa, infatti, sono da tempo sognati non solo dalla cittadinanza, che spera di poter usufruire presto dei posti auto a due passi dal centro storico, ma anche dall’amministrazione comunale che vede nell’area dell’ex Caserma Massa un punto di svolta per la mobilità a Lecce.

«Il cantiere procede in maniera spedita – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Marco Nuzzaci -. Dal 2022 non ci siamo mai fermati. L’obiettivo è quello di rendere fruibile entro quest’anno il parcheggio. È un cantiere a cui teniamo molto. Fin da subito ci siamo impegnati per sbloccare un iter che era fermo da tempo. Per questo ringrazio il sindaco Carlo Salvemini per la presenza e il supporto che ha dato per portare a casa questo risultato e di aver contribuito attivamente alla cantierizzazione della nuova piazza Tito Schipa. Sono stati anni difficili in cui il settore Lavori pubblici è stato impegnato a sbrogliare una matassa complicatissima. Adesso, insieme alla ditta De Nuzzo, procediamo così da poter regalare alla città il nuovo spazio completamente rinnovato nel breve tempo possibile».



