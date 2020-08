Lecce, due picchi per ripensare l'idea di casa: il nuovo lavoro sui muri della 167

Ultimo aggiornamento: 17:00

Prosegue l'opera di riqualificazione murale nella 167B di Lecce, dove questa mattina è stato consegnato alla collettività il nuovo murales a tema “Casa e sicurezza” realizzato dal duo di street artists olandesi Karski & Beyond nel quartiere Stadio, in via Ragusa. Sui muri del palazzo, che prosegue il puzzle ideale di opere realizzate nel quartiere e con il quartiere leccese, due picchi e il loro nido invitano a ripensare l'idea di casa.Alla consegna del murales erano presenti gli artisti Karski & Beyond, Ania Kitlas di 167/b street, l'assessore alle Politiche Urbanistiche del Comune di Lecce Rita Miglietta e l'assessore al Welfare Silvia Miglietta, Don Gerardo Ippolito parroco di San Giovanni Battista.