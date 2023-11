Cornicioni a rischio crollo: i vigili del fuoco mettono in sicurezza l'area di Porta Rudiae e Lecce

Cornicioni a rischio crollo: in sicurezza la zona di Porta Rudiae. Intervento mattutino quello di oggi da parte dei vigili del fuoco che sono intervenuti in pieno centro a Lecce per mettere in sicurezza un'area adiacente a Porta Rudiae su corso Vittorio Emanuele a causa del distacco di alcuni cornicioni.

L'intervento





Gli operatori dei Vigili del Fuoco sono intervenuti poco dopo le 7 di questa mattina - 11 novembre - e hanno messo in sicurezza l'area per evitare possibili danni a cose e persone.

Grazie all'usilio di un'autoscala, sono state rimosse le parti pericolanti dei cornicioni del palazzo, e la zona interessata dall'evento è stata delimitata in modo da garantire la sicurezza del pubblico.





Sul posto anche un tecnico comunale che ha effettuato i rilievi per valutare ulteriormente la situazione e intraprendere le azioni necessarie per intervenire in via definitiva sulla facciata del palazzo.