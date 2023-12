Vincenzo Sparviero è il nuovo direttore di Telerama. Pagliaro: «Con lui una nuova era di cambiamenti»

Telerama ha un nuovo direttore: Vincenzo Sparviero, giornalista e scrittore, raccoglie il testimone di Giuseppe Vernaleone nel passaggio di consegne nell'emittente televisiva. Sparviero dopo 40 anni saluta Gazzetta del Mezzogiorno e approda a Telerama. «Annunciamo con gioia una novità importante per la nostra televisione. Dal primo dicembre Vincenzo Sparviero, giornalista professionista capace e stimato, è il nuovo direttore coordinatore della redazione di TeleRama; sostituisce alla guida del tg e dei programmi di informazione Giuseppe Vernalone, professionista esemplare che rimane nella nostra squadra e sarà una punta di diamante del nostro palinsesto con alcune produzioni - dichiara l’editore dell’emittente televisiva, Paolo Pagliaro - A Vincenzo Sparviero i miei migliori auguri di buon lavoro, con lui inizia una nuova era di cambiamenti per TeleRama».



Chi è

Vincenzo Sparviero, classe ‘62, nativo di Oria, vive a Lecce. Laureato in Lettere all’Università del Salento, ha iniziato il suo percorso giornalistico in giovane età collaborando già da liceale con testate giornalistiche cartacee e televisive. Nel 1983 inizia il suo percorso con La Gazzetta del Mezzogiorno e negli anni dirige anche la redazione di Brindisi oltre ad essere inviato speciale del giornale. Ha scritto sei libri, l’ultimo è “Vedi Napoli e poi canta”. Esperto conoscitore e appassionato studioso di musica, teatro e tradizioni popolari ha anche collaborato, come autore e consulente, con trasmissioni di approfondimento di Rai e Mediaset e scritto i testi di diverse canzoni, alcune portate al successo da Al Bano Carrisi.

Le dichiarazioni del neo direttore



«Telerama e il suo editore Paolo Pagliaro mi offrono l'occasione di una nuova ed esaltante esperienza professionale. Nel ringraziare per la fiducia accordatami, saluto il direttore responsabile Max Persano e il direttore editoriale Walter Baldacconi, e sono pronto alla sfida sapendo di poter contare su una redazione giovane ma collaudata, che è stata guidata da un collega che stimo tantissimo come Giuseppe Vernaleone che resta comunque nella nostra famiglia con le sue trasmissioni - ha dichiarato -. Sono davvero onorato di essere alla guida di una redazione fatta di ottimi professionisti che ogni giorno, con il loro lavoro, provvedono ad elaborare più edizioni del Telerama News per coprire l'intera giornata con puntuali e tempestive informazioni sugli avvenimenti più importanti del Salento e – più in generale – delle due regioni nelle quali opera e dove occupa un riconosciuto posto di primo piano nel panorama televisivo».







«Inizia una nuova fase per l’informazione di TeleRama - ha dichiarato il direttore responsabile Max Persano - che continua nel solco della qualità, ci tengo a ringraziare Giuseppe Vernaleone per l’impegno e la passione con cui ha condotto il nostro telegiornale e allo stesso modo faccio il mio più grande in bocca al lupo a Vincenzo Sparviero che raccoglie il testimone e con cui apriremo a delle novità che ogni nuovo inizio richiede. Ci attendono nuove sfide e ci faremo trovare pronti con la passione di sempre”.







«Ci tengo ad augurare buon lavoro a Vincenzo Sparviero che entra a far parte della nostra grande famiglia, a lui ma anche a Giuseppe Vernaleone il mio più sincero in bocca al lupo per il futuro», dichiara il direttore editoriale Walter Baldacconi.



«Lasciare la direzione di una televisione che mi ha visto esordire professionalmente come direttore del tg nel lontano 1994 è come dire, archiviare una parte della vita - ha dichiarato Giuseppe Vernaleone - Dopo altre mie esperienze professionali sono tornato nel gruppo di TeleRama per dirigere la televisione e l’informazione.

Sono onorato di esser stato il più longevo direttore del tg e, grazie alla pazienza ed intuito dell’editore ed alla professionalità di tutte le colleghe e colleghi giornalisti e tecnici, ho l’onore e la soddisfazione di aver portato TeleRama ad esser da tv leccese, secondo gruppo televisivo di Puglia. La mia avventura al vertice è terminata lo scorso aprile, per dirigere la comunicazione nazionale della Uil. Malgrado questo importante impegno ringrazio l’editore Paolo Pagliaro, il direttore Max Persano ed il nuovo direttore del Tg, Vincenzo Sparviero per ritenere non secondaria la mia collaborazione anche per il futuro seppur come editorialista in Nero su Bianco, alla conduzione dell’anteprima del telegiornale e altre produzioni in cantiere nei giorni di mia permanenza nel Salento. Al collega Sparviero, uomo di esperienza e di grandi capacità professionali ed umane, il mio augurio nella speranza che porti TeleRama ad esser la prima televisione di Puglia - ha concluso - . All’editore Pagliaro, a Persano e Baldacconi, alle mie colleghe e colleghi (anche a coloro che hanno intrapreso prima di me altre esperienze professionali) un grazie per la pazienza e collaborazione in tutti questi anni».