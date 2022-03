Lecce, consiglio comunale dei ragazzi: elezione del sindaco

Si terrà oggi pomeriggio alle 16, nella Sala Maria d'Enghien del Castello Carlo V di Lecce, la cerimonia di insediamento del Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze della città di Lecce. Saranno presenti i 33 consiglieri eletti durante le operazioni di voto che si sono svolte nelle scuole comunali il 4 febbraio scorso e in questa prima seduta saranno chiamati a eleggere il Sindaco dei ragazzi e delle ragazze.

Previsto dallo statuto comunale come utile strumento di formazione civica del giovane cittadino e finalizzato a una piena consapevolezza dei diritti e dei doveri e alla partecipazione attiva alla vita democratica della città, il Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze è un progetto promosso dall'Assessorato alla Pubblica Istruzione - con la collaborazione della cooperativa Abcittà che fornisce i servizi di facilitazione - e rientra nel Piano dell’Offerta Formativa del Territorio che il Comune realizza insieme alle scuole cittadine appartenenti alla Scuola di Base in Rete.

Le scuole che hanno aderito al progetto

le scuole primarie: Cesare Battisti, Edmondo De Amicis, Sigismondo Castromediano

le scuole secondarie di primo grado: Ascanio Grandi, Antonio Galateo, Quinto Ennio

gli istituti comprensivi: Scipione Ammirato-Giovanni Falcone, Paolo Stomeo-Giuseppe Zimbalo

gli Istituti paritari: Marcelline, Cuore Immacolato di Maria, Discepole di Gesù Eucaristico, Filippo Smaldone, Oxford, Montessori.

Ogni scuola ha il suo candidato sindaco, l’alunno o l'alunna che ha ottenuto il maggior numero di voti tra i vari candidati: Elena Leuzzi (C. Battisti), Diego Vaglio (E. De Amicis), Sofia Ingrosso (S. Castromediano), Giulia Suffianò (L. Tempesta), Daniele Mandurino (Quinto Ennio), Fatima Baig (A. Galateo), Solidea Capone (A. Grandi), Gioele Stabili (Ammirato-Falcone), Samuele Linciano (Stomeo-Zimbalo), Agnese Cascione (Cuore Immacolato di Maria), Carlotta Capone (Discepole di Gesù Eucaristico), Maria Grazia Giovannico (Filippo Smaldone), Pier Giorgio Pepe (Marcelline), Paola Durante (Centro Montessori), Maria Teresa De Benedittis (Istituto Oxford).

Gli altri consiglieri comunali eletti sono: Francesco Guerrieri, Giovanni Arnò, Francesco Cattivera, Francesco Valzano, Alessandro Leone, Francesco Capoccia, Giorgia Bergamo, Carla Falconieri, Edoardo Blasi, Thomas Monaco, Edoardo Anacleto Longo, Ludovica Caterina Carusillo, Matilde Maria Calò, Maria Greco, Giorgia Germinal, Sofia Congedo, Bianca Fornarelli, Francesco Marra.

Le operazioni di voto del 4 febbraio hanno interessato complessivamente 4018 alunni ed alunne delle classi quarte e quinte delle scuole primarie e dei tre corsi delle scuole secondarie. Le modalità di votazione sono state adattate al protocollo di sicurezza in vigore per l'emergenza sanitaria. Per evitare assembramenti, in ogni classe è stato costituito un seggio con presidenti, scrutatori e segretari (compiti svolti dagli alunni ed alunne). Hanno potuto votare anche gli alunni in dad.

«L’interesse per il progetto è stato ampio – dichiara l'assessora alla Pubblica Istruzione Fabiana Cicirillo – tanto che per scremare la rosa dei candidati si è fatto ricorso alle primarie in quasi tutte le scuole. Molti alunni ed alunne entusiasti desideravano diventare consiglieri per offrire il proprio contributo per il bene comune. Le operazioni di voto per i consiglieri e quelle che si svolgeranno per il sindaco sono un esercizio reale di cittadinanza, un mettere in pratica quanto si studia durante le lezioni di educazione civica».