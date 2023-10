Da Bolzano a Monza, da Milano a Matera. Oltre 11mila candidature per 35 posti disponibili. Una proporzione di 1 a 300. È corsa all’assunzione nel Comune di Lecce. A pochi giorni dalla scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico sono 11.591 le istanze arrivate sul tavolo di Palazzo Carafa, che si prepara così a reclutare nuove unità per sopperire alla carenza cronica del personale - che conta circa 370 unità a fronte di un fabbisogno di 700 – e a rendere più efficiente la macchina amministrativa.

Il piano delle assunzioni

Come noto, il piano delle assunzioni è reso possibile dalla sottoscrizione con il Governo del Patto per Lecce, nell’ambito del quale è stata offerta al Comune la possibilità di evitare il dissesto organizzativo con l’immissione in servizio di nuove 45 unità di personale. Dal momento della sottoscrizione del Patto sono già state assunte, attraverso le procedure di comando o di mobilità, dieci unità di personale mentre la restante quota sarà coperta dal concorsone. Sono 18 posti in qualità di funzionario (ex categoria D) e 17 in qualità di istruttore (ex categoria C). Questi i profili ricercati dall’amministrazione. Le domande pervenute entro la scadenza dei termini – fissata in un primo momento al 2 ottobre e posticipata di 24 ore a causa di alcuni problemi tecnici riscontrati con la piattaforma telematica – sono state 11.591. Un esercito di professionisti provenienti da tutto il Salento e la Puglia. Ma non solo. Numerosi, infatti, sono i candidati residenti al Nord: Bolzano, Milano, Monza, Torino, Bologna solo per citarne alcuni.

Tra gli aspiranti funzionari e istruttori ci sono anche tanti originari del Sud o della Puglia che attendono da tempo un concorso per potersi avvicinare ai luoghi d’origine. Ma non mancano anche le istanze arrivate da regioni vicine come Basilicata e Campania.

Delle oltre 11mila pratiche, 4.176 sono per il ruolo di funzionario amministrativo (16 posti disponibili); 382 per funzionario tecnico (2 posti); 6.039 per il ruolo di istruttore amministrativo (8 posti), 588 per istruttore tecnico (7 posti) e 406 pratiche per 2 posti da istruttore informatico. Una proporzione di 1 a 300: ovvero 300 candidati per ogni posto disponibile.

All’esito della prova, gli ammessi andranno a comporre la graduatoria finale di merito provvisoria, che resterà in vigore per due anni. Il concorsone, però, non è atteso solo dagli 11mila partecipanti. Alla finestra, infatti, ci sono anche numerosi comuni salentini. Lecce, infatti, non è l’unico Ente a dover fare i conti con una grave carenza di organico. Tante sono le amministrazioni del territorio che devono portare avanti la macchina comunale con poco personale a disposizione.

Nei prossimi giorni le commissioni esaminatrici

A questo si aggiunge anche la difficoltà a indire i concorsi, il cui costo pesa sulle casse pubbliche. Per questo la graduatoria leccese potrebbe aiutare anche altre amministrazioni, che avrebbero così l’opportunità di attingere in futuro dalla lista degli idonei e procedere con nuove assunzioni.

Nei prossimi giorni Palazzo Carafa nominerà i membri delle commissioni esaminatrici. In un primo momento, infatti, gli uffici avevano proceduto all’individuazione dei componenti, interamente esterni, ad esclusione dei segretari. Il Regolamento sulle modalità di reclutamento del personale e le procedure concorsuali dispone però “la partecipazione di personale dirigente o equiparato, con funzioni di Presidente, appartenente all’Ente”. Per evitare il rischio di eventuali ricorsi, il settore Gare e appalti ha annullato in autotutela le determine pubbliche e presto nominerà nuovi commissari.

Resta invariata la modalità con cui si svolgeranno le prove che avranno luogo il 18, 19 e 20 ottobre a Piazza Palio. Mercoledì 18 è prevista la prova per l’istruttore amministrativo (tre fasce orarie: 8.30, 12, 15.30); giovedì 19 sarà la volta dei funzionari amministrativi (due turni: 8.30, 12) mentre venerdì 20 ci sarà la prova per istruttore tecnico (8.30), istruttore informatico (alle 12) e funzionario tecnico (15.30). La procedura di selezione prevede una sola prova scritta - della durata di un’ora - in modalità digitale e consisterà nella somministrazione di quesiti a risposta multipla.