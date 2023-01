Alla Caserma Pico in mostra la Guerra di Liberazione con pannelli didattici e cartoline d'epoca

"La guerra di Liberazione in Puglia" raccontata agli studenti delle scuole leccesi. Si è conclusa oggi la mostra, inaugurata giovedì 26 gennaio, presso la Caserma “Raffaele Pico” di Lecce. Una maratona commemorativa organizzata dal Comando Militare Esercito (CME) Puglia, in sinergia con la Prefettura di Lecce e l'Ufficio Scolastico Territoriale, che ha avuto lo scopo di porre l’accento sugli “Internati Militari Italiani” (IMI) - i caduti tra gli intervati sono stati circa 50mila - , che nel Giorno della Memoria sono stati commemorati insieme alle vittime della Shoah e ai deportati per ragioni politiche.

La commemorazione

Le attività sono iniziate lo scorso 25 gennaio, con una conferenza presso il Liceo Banzi, dal tema “La puglia e la Guerra di Liberazione”. Nei giorni successivi sono seguiti la cerimonia dell' Alzabandiera e l’apertura della Mostra Itinerante “La Guerra di liberazione” presso la Caserma “Ten.R.Pico” di Lecce, a cui hanno partecipato il prefetto Luca Rotondi, il Comandante del CME Puglia, colonnello Arcangelo Moro, organizzatore dell’evento, il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale Vincenzo Melilli e una folta rappresentanza di studenti leccesi appartenenti alle scuole di ogni ordine e grado.

La mostra

L'esposizione - allestita nei saloni della caserma Pico - costituita da panelli didattici, elementi uniformologici e cartoline d'epoca è stata un mezzo per veicolare a cittadini e studenti il sacrificio dei militari che durante la Liberazione seppero dire "no" al nazifascismo, attraverso la Resistenza passiva degli IMI o aderendo alla lotta armata nelle schiere dell’ Esercito o in quelle Partigiane.