Campanile in piazza Duomo, svelato l'ascensore. «Vista dall’alto per le feste»

Struttura portante appena montata e ascensore del campanile fruibile ai visitatori entro Natale per godere della vista mozzafiato dall’alto». In piazza Duomo a Lecce si accelera: superati gli intoppi e i ritardi (in parte anche legati al caro-prezzi) con i lavori affidati alla Marullo Costruzioni che si avviano verso il rush finale. «Entro dicembre turisti e leccesi potranno affacciarsi dall’imponente torre campanaria del Duomo, la balconata...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati