Lecce, Babbo Natale giallorosso: raccolti i fondi per una "bimbulanza"

Si è conclusa con un gran risultato la quinta edizione del Babbo Natale Giallorosso, il progetto di solidarietà voluto e promosso da Sveglia Lecce, in collaborazione con Zonno Cacudi Show, The Lesionati e Us Lecce: cinquemila e cinquecento euro devoluti alla Onlus Cuore e Mani Aperte per l’acquisto della nuova Bimbulanza.Questa mattina allo Stadio Via Del Mare di Lecce si è svolta la cerimonia di consegna del ricavato alla presenza dell’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessandro Delli Noci, del capitano dell’Unione Sportiva Lecce Fabio Lucioni e del team manager Claudio Vino.

APPROFONDIMENTI L'INIZIATIVA Elodie cuore d'oro: il ricavato del nuovo singolo andrà in... LECCE Befana per tutti: tante nel Salento le iniziative di...

Edizione impegnativa con imprevisti

“È stata un’edizione impegnativa e con tanti imprevisti ma abbiamo raggiunto il miglior risultato di sempre - spiega l’assessore alla Mobilità del Comune di Lecce Marco De Matteis, ideatore nel 2017 del progetto di solidarietà – Un’edizione che ha visto come sempre grande sinergia tra i promotori, puntando alla realizzazione di diverse iniziative”. A dicembre e gennaio scorsi infatti si sono svolti gli eventi che hanno contribuito alla raccolta fondi, grazie alla collaborazione di aziende e associazioni: torneo di calcio, pedalata serale, asta delle maglie del Lecce, visita ai reparti pediatrici dell’ospedale Vito Fazzi. E soprattutto non è mancato il consueto video dei Lesionati, ad opera di Giampaolo Morelli, che quest’anno ha coinvolto il Capitano del Lecce Fabio Lucioni.

Elodie cuore d'oro: il ricavato del nuovo singolo andrà in beneficenza per l'Ucraina

Il valore simbolico del ricavato

Il ricavato di questa quinta edizione ha un valore simbolico particolare perché rappresenta il primo tassello per l’acquisto della nuova Bimbulanza della Onlus Cuore e Mani Aperte. Operativa dal 2012, la Bimbulanza trasporta gratuitamente i bambini affetti da patologie particolari non curabili in Salento e in Puglia verso centri idonei. Ma ad oggi i chilometri percorsi sono tanti e urge un mezzo sostitutivo.“Questo progetto conferma ancora una volta la volontà di Sveglia Lecce di essere sguardo attento ai bisogni della città – dichiara il segretario Raffaele Pinto – Il nostro progetto, da cinque anni consecutivi, riesce ad mobilitare una cordata di solidarietà che diventa contributo immediato e concreto per una delle Onlus più attive del territorio”.

Il supporto delle imprese salentine

Determinante anche in questa edizione il supporto economico delle imprese salentine che da anni continuano a credere e sostenere l’iniziativa: Vizzino Costruzioni e Restauro, Kiron, Ghs Salento, e quest’anno un sentito ringraziamento anche a Dada Party e Fair Play. “Quella del Babbo Natale Giallorosso è ormai una famiglia su cui sappiamo che ogni Natale possiamo contare per nuovi importanti chilometri della nostra Bimbulanza - dichiara Franco Russo, vicepresidente della Onlus Cuore e Mani Aperte – Il nostro grazie è sincero, come lo è quello di tutti i piccoli campioni e delle loro famiglie a cui con queste donazioni riusciamo a garantire un aiuto determinante per affrontare un percorso difficile oltre ciò che si può spesso immaginare”.