Bocciata la petizione "salva-alberi". Monta la protesta in città

Oltre 1.400 firme in difesa del verde pubblico a Lecce. Ma la petizione "salva alberi" è bocciata. «Sottoposta al giudizio tecnico, esorbitando dal Regolamento. Ignorata la voce dei cittadini». Si ferma al via la battaglia in difesa del verde avviata dalla Terza consulta, rappresentata dal presidente Alessandro Presicce, che lo scorso maggio aveva promosso una petizione al sindaco e al presidente del Consiglio comunale per la salvaguardia degli alberi non pericolanti esistenti in città.

La moratoria sugli abbattimenti "estetici"



La petizione chiedeva una moratoria sugli abbattimenti "estetici" o tecnici (cioè quelli non motivati da ragioni di sicurezza pubblica) almeno fino all'approvazione del Piano e del Regolamento del Verde.

La petizione ha raccolto oltre 1400 firme. La proposta, però, è stata bocciata dalla commissione tecnica che avrebbe dovuto, ai sensi del regolamento, fare una valutazione di ammissibilità della petizione.

I rilievi

«La commissione sottolinea Presicce - si è arrogata il diritto di rispondere alla petizione diretta ad organi politici. Mentre si profila all'orizzonte un enorme numero di eradicazioni per il rifacimento dei viali di circonvallazione, l'enorme gradimento che la petizione ha avuto tra i cittadini non ci aveva sorpresi perché sappiamo che il tema è molto sentito nella nostra città. Eravamo contenti di aprire un dibattito serio nella massima sede istituzionale. Quello che ci ha sorpresi è che fosse la commissione tecnica, esorbitando dal Regolamento, a bocciare un'istanza che sarebbe dovuta arrivare alla discussione politica pubblica. Resta l'amaro in bocca alla nostra consulta e a quasi 1500 cittadini nel sapere che la tanto declamata partecipazione sia strozzata da una valutazione tecnica, che diventa politica, e tutta questa domanda di ascolto finisca nella classica bolla di sapone».