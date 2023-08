Rifiuti e strade sporche, brutto biglietto da visita per i turisti. Intanto il Comune vara un programma di pulizia straordinaria

Sporco, rifiuti per strada (tra cui molta plastica), degrado e pavimentazione ormai di un altro colore rispetto al bianco concepito in origine: i corsi di Brindisi, insomma, sembrano essere in preda al degrado nonostante il lavaggio strade giornaliero e costante effettuato ogni notte con l’utilizzo di specifici macchinari.

La situazione in diversi punti molto frequentati del centro si presenta come un pessimo biglietto da visita per cittadini e turisti. Non va meglio in periferia ed in particolare nelle zone attorno all’aeroporto dove strade, marciapiedi e aiuole sono infestate da plastica e carta.

La segnalazione



Passeggiando sul lungomare o risalendo verso i corsi, infatti, ci si imbatte molto spesso in un pessimo odore (spesso proveniente anche dai cassonetti nei pressi delle varie attività di ristorazione) che genera non poche lamentele e diverse segnalazioni, ma è la qualità delle strade a suscitare le principali polemiche.

La pavimentazione risulta quasi sempre appiccicosa, completamente nera e in alcuni punti persino non livellata a causa dell’innalzamento dee basoli, creando non pochi disagi ai cittadini – anziani soprattutto – che rischiano di inciamparci.

Per non parlare delle macchie nere (particolarmente fastidiose e inopportune) che si possono notare sui marciapiedi, proprio dove tanta gente cammina giornalmente tra imbarazzo e incredulità.

È proprio questo, poi, il percorso seguito dai turisti e da tutti i visitatori che, per questo motivo, non si godono a pieno le bellezze naturali offerte dal territorio e si trovano costretti a lamentele circa la cattiva tenuta delle strade del centro.

Uno scenario surreale che fa il paio con l’inciviltà di chi scambia le aiuole per cestini dove buttare la propria spazzatura: bottiglie di vetro, plastica, tappi e innumerevoli mozziconi di sigarette riempiono infatti il terreno che circonda gli alberi lungo i corsi, rendendo la città continuamente sporca.

La realtà



Appare evidente e sotto gli occhi di tutti, frenando – e non poco – la crescita e la rincorsa di Brindisi verso lo status di territorio turistico. «Sul tema del decoro urbano, della pulizia e dell’igiene della città ci sarebbe da dire veramente tantissimo, ma limitandoci alla situazione del centro cittadino si possono fare diverse considerazioni», esordisce Giuseppe Zippo, già presidente di un’associazione dei consumatori del capoluogo. «Innanzitutto, l’amministrazione continua a dire che si sta scontando il passaggio di consegne tra un’azienda e l’altra: in regime di prorogatio, Ecotecnica sta continuando a gestire la pulizia e la raccolta differenziata, quindi cittadini e contribuenti brindisini stanno pagando un servizio che non può e non deve registrare lacune o disservizi di alcun tipo. Non è più il momento per parlare di interventi tampone o quant’altro ma bisogna trovare soluzioni definitive. Il servizio deve essere adeguato al periodo estivo, serve una calendarizzazione perché in questi mesi c’è un’affluenza maggiore e le temperature calde non agevolano certamente il mantenimento del decoro pubblico. Un altro aspetto poi è relativo alla tipologia di interventi, non può bastare il solo lavaggio ad alta pressione ma bisogna vedere anche quali prodotti vengono utilizzati».

Zippo, inoltre, punta il dito sulle modalità di conferimento dei rifiuti: «Basta farsi un giro sul lungomare o lungo i corsi per vedere come gli stessi esercizi commerciali gettino oli esausti o contenitori che imbrattano diverse zone della città. Un altro aspetto da mettere in risalto riguarda il fatto che il servizio non è tarato nel periodo estivo in base alla grossa affluenza di persone e di turisti. A volte si derubrica la mancanza di decoro con l’inciviltà di chi rilascia rifiuti ovunque: io vedo invece, soprattutto nei pressi dei Giardinetti dell’ex stazione marittima, che i cestini strabordano.

La pulizia

Ciò significa che i cittadini iniziano a conferire negli appositi contenitori che però, a un certo punto, non riescono più a recepire rifiuti che si riversano completamente per terra.

Intanto il Comune corre ai ripari dopo le lamentele di cittadini e di turisti sulle pessime condizioni di igiene di questi giorni delle strade della città annunciando un programma di pulizia straordinaria che coinvolgerà le vie principali e le piazze centrali della città, dal 14 al 21 agosto.

L’obiettivo è quello di migliorare l’aspetto e l’igiene delle strade e degli spazi pubblici della città, creando un ambiente più gradevole e accogliente per tutti i cittadini e i visitatori.

Il programma prevede attività di pulizia, sbiancamento e sanificazione/deblatizzazione che saranno condotte secondo un preciso calendario.

Di seguito il dettaglio delle aree coinvolte e delle date di intervento: dal 14 al 16 Agosto: Corso Umberto e Piazza Cairoli. Dal 17 al 18 agosto: corso Roma e Piazza Vittoria. Dal 19 al 20 agosto: corso Garibaldi e piazza Vittorio Emanuele. Il 21 agosto: Via Regina Margherita (compresa la Scalinata di Virgilio) . Il 22 agosto: via Santi, piazza Matteotti, via a Casimiro e via Rubini.

In occasione di queste attività di pulizia, la cittadinanza è invitata a collaborare rimuovendo i veicoli in sosta lungo le vie e nelle piazze interessate.

Questa misura è ritenuta essenziale per consentire una pulizia approfondita e garantire risultati ottimali.

Il Comune emanerà un’ordinanza al riguardo, che sarà valida esclusivamente per i giorni di intervento previsti dal programma di pulizia straordinaria.

Si comunica, inoltre, che la notte tra il 14 e il 15 Agosto il servizio di raccolta indifferenziata porta a porta verrà effettuato in orario notturno da mezzanotte alle 6.20, mentre la raccolta della carta e lo spazzamento saranno effettuati in orario normale, dalle ore 5 alle 11.20.

L’amministrazione comunale - precisa una nota di Palazzo di Città - è impegnata a migliorare la qualità della vita dei cittadini, promuovendo un ambiente pulito e accogliente. Questa iniziativa è parte integrante di un piano più ampio volto a preservare e valorizzare il patrimonio urbano e naturale di Brindisi. Anche con queste finalità sono stati creati due indirizzi di posta elettronica ( (lavoripubblici@comune.brindisi.it e decorourbano@comune.brindisi.it) per segnalare gli abbandoni di rifiuti e situazioni di degrado per le quali è necessario l’intervento del Comune.